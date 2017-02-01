

تفقد المدير العام لمديرية سيئون رئيس المجلس المحلي المهندس عمر عبيد باعارمة عصر يوم أمس عملية سير الامتحانات النصفية لصفوف محو الأمية وتعليم الكبار بمركز مريمة بمديرية سيئون للعام الدراسي 2016/ 2017م الذي يظم به (64) دارسة موزعات على ثلاثة صفوف دراسية وهي ( أساس أول وأساس ثاني ومتابعة ) . وخلال تجوال المدير العام بالمركز استمع إلى شرح مفضل من قبل الأستاذ / أنور صالح فارس مدير مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية سيئون حول سير عملية الاختبارات في مركز مريمة والمراكز الأخرى المنتشرة بالمديرية التي بدأت الاختبارات بها يوم الأحد الماضي لافتا أن إجمالي عدد الجالسين للامتحانات على صعيد المديرية (234) دارسة موزعات على أربع مراكز دراسية وهي ( بور ـ شحوح ـ مريمة ـ الشافعي ـ البلاد ) بالإضافة إلى مركزين تدريبين لمحو الأمية تدرس بها ( 60) متدربة .

من جانبه أشاد المدير العام لمديرية سيئون بالترتيبات والتهيئة الممتازة لسير الامتحانات من قبل جهاز محو الأمية لمحو الأمية وتعليم الكبار مبدأ استعداده في تذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تواجه سير الدراسة وعملية الامتحانات في جميع مراكز صفوف محو الأمية المنتشرة بمديرية سيئون وضواحيها .

رافقهم في تلك الزيارة الأخ / حسن عمر باحشوان مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة بمكتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بوادي حضرموت والصحراء.

وفي تصريح له أوضح الأستاذ / أنور صالح فارس مدير مكتب محو الأمية بمديرية سيئون إلى أن الامتحانات النصفية لصفوف محو الأمية وتعليم الكبار لهذا العام موحدة على مستوى المديرية وجاء تدشينها اعتبارا من يوم الأحد الماضي وتستمر حتى عصر هذا اليوم الأربعاء وتشمل مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات وثقافة العامة.

مشيرا إلى أن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار على صعيد المديرية خاصة والوادي عامة تسعى إلى خفض معدلات الأمية في مدن وقرى وادي وصحراء حضرموت .

مؤكدا بان عملية الاختبارات بمراكز المديرية تجري على أحسن ما يرام لافتا بان مشكلة الأمية تعد من المشكلات الجديرة بالاهتمام لما ينتج عنها من مشكلات أخرى وعليه فانه من الضروري جدا أن يسعى و يحرص الجميع حرصا شديدا على محو أمية الأميين في المجتمع في فترة وجيزة .







