

ناقش لقاء عقد يوم امس بسيئون الاوضاع الامنية وسبل تعزيزها لما يضمن من الحد من الجريمة واكتشافها قبل حدوثها والقبض على المطلوبين امنيا . جاء ذلك في الاجتماع الذي تراسه قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس وضم كل من مدير عام الامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد / سعيد علي العامري وقائد الامن الخاص العقيد علي الغريري .

واكد قائد المنطقة العسكرية الاولى في اللقاء على اهمية تفعيل مستوى الاداء الامني بالمراكز الامنية وانشاء حزام امني على منافذ ومداخل الوادي ومديرية سيئون وتفعيل شرطة السير لأداء مهامها وتنظيم الحركة المرورية .

مشيرا الى استعداد كافة الوحدات العسكرية بالتعاون مع الاجهزة الامنية في تعزيز الانتشار الامني والدوريات الليلية .

بدوره اشاد مدير عام الامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت بالدعم الذي يوليه محافظ حضرموت اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك للأجهزة الامنية وذلك للقيام بواجباتها في الحفاظ على الامن والاستقرار بوادي وصحراء حضرموت ومساهمته في دعم ادارة الاصلاح والتأهيل بسيارة لنقل المحتجزين والمطلوبين للأجهزة القضائية . معبرا عن شكره لقيادة المنطقة الاولى في تعاونها مع الاجهزة الامنية للقضاء على الجريمة والحفاظ على استتباب الامن بوادي حضرموت .







