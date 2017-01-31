

ناقش اليوم المكتب التنفيذي لمديرية سيئون في اجتماعه الدوري الأول لعام 2017م الذي عقد برئاسة رئيس المكتب المهندس عمر عبيد باعارمة المدير العام لمديرية سيئون جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله وأبرزها مستوى تنفيذ نتائج الاجتماع السابق و تقرير عن الموارد المالية للمديرية لعام 2016 . وخطة عمل المكتب التنفيذي والاهداف العامة لها وعدد من القضايا المستجدة وأبرزها النظافة والتحسين بالمديرية والوقوف أمام أوضاع الصرف الصحي بحي 22 مايو بسيئون .

واستهل الاجتماع رئيس المكتب التنفيذي المهندس / عمر عبيد باعارمة بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد متمنيا ان يكون عام خير وتنمية وأمن واستقرار مستعرضا ابرز الانشطة والفعاليات والاوضاع التي شهدتها المديرية خلال الفترة الماضية ما بين الاجتماعيين رافعا باسمه وباسم تنفيذي المديرية اسمى آيات التهاني والتبريكات لوكيل مديريات الوادي والصحراء ومرافقيه على سلامتهم من حادث إجرامي اليم استهدفه وموكبه صباح يوم امس الاحد بعبوة ناسفة وأطلاق الاعيرة النارية على سيارته وبحمد لله والشكر له بأنه لم يصب أحد مناشدا الاجهزة الامنية والعسكرية بسرعة الكشف عن مرتكبي هذا الحادث الاجرامي وتسليمهم للعدالة لتأخذ مجراها لك يعم الأمن والامان في ربوع وادي حضرموت .

وفي الاجتماع استعرض مدير ادارة رقابة تحصيل الموارد المالية بديون المجلس المحلي بمديرية سيئون الاخ رسمي غالب لرضي تقرير الموارد المالية من يناير الى ديسمبر 2016 حيث بلغت الارادات المحلية للمديرية 98 مليون و 238 الف و 406 ريال ، بينما الربط المقرر للعام نفسه 218 مليون 135 الف بنسبة تحصيل بلغت 45% وحدد التقرير جانب القصور في بعض المكاتب التي لم تحقق الربط المرجو منها وهي ( السياحة , الأراضي , الاحوال المدنية , الكهرباء , النفط والمعادن ) وذلك لتأثيرها المباشر للظروف والاوضاع الحاصلة في البلد وتوقف العديد من انشطة تلك المرافق .

بينما بلغت الإيرادات المشتركة للعام نفسه 108 مليون و 466 الف و 789 ريال و بلغ الربط المقرر لنفس العام 210 مليون و 631 الف بنسبة تحصيل 51% وتعود اسباب العجز كما حدده التقرير في المكاتب ( الأشغال , الموارد المائية , الصحة والسكان , المرور ) .

وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله تم اتخاذ بصددها عدد من القرارات و التوصيات والتكليفات لضمان زيادة وتحسين الأداء في الإدارات الخدمية وحل كثير من الاشكالات الواردة لخدمة المواطنين .

حضر الاجتماع الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس / حسين سالم بامخرمة واعضاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمديرية سيئون.







