

بحث وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم أوجه التدخلات الإنسانية العاجلة التي ممكن أن تسهم بها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في مديريات وادي حضرموت . وجرى في اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي ومدراء عموم مكاتب التربية والتعليم والصحة والمياه والشئون الاجتماعية بالوادي والصحراء والقائم بأعمال مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية أنس محمد ومدير البرامج الصحية بالمؤسسة الدكتور عماد عبد الرحيم ومدير المشاريع بالمؤسسة أيمن شكيب استعراض أهم الاحتياجات التي تتطلبها مكاتب الصحة والتربية والمياه وذوي الاحتياجات الخاصة ذات الأولوية الملبية للاحتياجات الضرورية التي تشكل أساسا في عمل ونشاط تلك المرافق .



وأشاد وكيل المحافظة بالمساهمات المتعددة التي سبق لمؤسسة التواصل أن قدمتها في عدد من المجالات في إطار مديريات الوادي والصحراء موكدا أن هذا اللقاء سيثمر عن نتائج تسهم في رفد المرافق الحيوية المهمة في وادي حضرموت بالاحتياجات العاجلة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا .



من جانبهم عبر ممثلي مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية عن أملهم في أن تشهد الفترة القادمة تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي حاجة المجتمع المحلي .







