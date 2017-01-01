

أجرى محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اتصالاً هاتفياً بوكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري للاطمئنان على سلامته ومرافقيه جراء الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف موكبهم صباح اليوم الأحد وهو في طريقه للذهاب إلى مقر عمله بتفجير عبوة ناسفة أمام سيارته واطلاق وابل من الرصاص على موكبه في منطقة تريس بمديرية سيئون . وخلال الاتصال هنأ محافظ حضرموت الوكيل الكثيري على سلامته ومرافقيه من هذه العملية الغادرة والفعل الجبان من سلوك أولئك الجبناء من عناصر الإرهاب الذي لن يثني قيادة المحافظة ساحلاً و وادياً عن أداء واجبها في تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وتقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد والتي ستظل متماسكة ولا يمكن أن تقبل أن تتحول حضرموت ساحة لارتكاب مثل هذه الجرائم وستستمر في مواصلة الحرب ضد كل العصابات الإجرامية حتى اجتثاثهم واقتلاعهم من جذورهم لتبقى حضرموت الأرض الطاهرة التي لا تقبل هكذا سلوك ولن تكون حاضنة لمثل هذه العناصر المجردة من كل القيم الإسلامية والإنسانية والأخلاقية ..

من جانبه طمأن الوكيل الكثيري المحافظ بن بريك عن صحته وسلامته ومرافقيه والمواطنين الذين لم يصابوا بأي أذى بفضل الله معبرا عن شكره وتقديره لمحافظ المحافظة ، مؤكداً أن هذه الفعلة الجبانة لن تثنيه ومعه وكلاء المحافظة عن أداء مهامهم ومضاعفة الجهود لفرض هيبة الدولة وتعزيز مستوى الأداء للأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وستزيدهم قوة وإصرار على تعزيز اللحمة بين قيادة وأبناء المحافظة وخدمة المواطنين والتصدي لكل المحاولات المشبوهة واليائسة التي تحاول النيل من الانجازات والانتصارات التي تحققت لحضرموت .



إلى ذلك وجه محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة في اتصالات أجراها مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس والعميد سعيد العامري المدير العام للأمن والشرطة بوادي حضرموت الأجهزة الأمنية والاستخباراتيه والعسكرية بالتحرك السريع لإجراء التحقيقات في هذه الجريمة وتعقب العناصر التي تقف وراءها وضبطهم لينالوا جزاءهم الرادع .

مشدداً على ضرورة تكثيف الوحدات العسكرية وفروع الأجهزة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء لجهودها ودورها في حفظ الأمن والاستقرار وسرعة متابعة البلاغات لمكافحة الجريمة ومحاربة كل الظواهر المخلة بالأمن والاستمرار في مطاردة وتعقب عناصر الإرهاب و التحلي باليقظة الدائمة والروح المعنوية العالية والضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار حضرموت .





