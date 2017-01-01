

تفقد محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك يوم أمس ميناء المكلا واطلع على سير العمل فيه والحركة التجارية التي يشهدها الميناء وأبزر المعوقات التي تعترض عمليات الشحن والتفريغ. وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير الأمن العميد باجوه و رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر باجرش و قائد لواء شبام قائد قوة الحماية العسكرية بالميناء العميد سليمان بن غانم قال المحافظ: إن الميناء يمثل شريان حياة مهم في اليمن بشكل عام لما يختزله من أهمية بارزة ودور ريادي جعل منه متنفسا للكثير من محافظات الجمهورية من خلال الخدمات الهائلة المتنوعة التي يقدمها .



وشدد على ضرورة العمل المنسق بين كل من إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي وقوات الحماية وخفر السواحل لضمان عدم التداخل في المهام الموكلة لكل جهة والتي من شأنها إيجاد سلاسة في العمل بشكل منظم داخل الميناء.



ووجه المحافظ بترتيب وضع الحاويات في الميناء بمكان مخصص لها وإيجاد الطرق المناسبة في وضعها حسب أنواعها وفرزها كل حده.



من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي مدير ميناء المكلا المهندس سالم باسمير عن تقديره لزيارة المحافظ لتلمس أوضاع الميناء والاستماع لطاقم العمل عن قرب والسعي لحل المشكلات والمعضلات التي تعترض سير العمل فيه والبت فيها ليبقى الميناء مستمرا في نشاطه .





