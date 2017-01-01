

ناقش اجتماع عقد اليوم بالمكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك السبل الكفيلة بتعزيز مستوى الاداء لموظفي مكتب ديوان المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمكاتب الخدمية بما يواكب حركة التطور والبناء وتطبيع الحياة العامة بالمحافظة. و وقف الاجتماع الذي ضم المدير العام لمكتب ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق واعضاء النقابة امام القضايا الخاصة بمعالجة الحقوق والتسويات للعاملين وتعزيز الجانب الإداري في المحافظة .

بالاضافة إلى مناقشة مشروع المخطط السكني لعمال الإدارة المحلية .

واكد محافظ حضرموت على أهمية الارتقاء بتحسين مستويات الاداء لمهام العمل الفنية و الإدارية والانضباط الوظيفي للإدارات العامة بديوان المحافظة.

مشيراً الى أن قيادة السلطة تولي قضايا العاملين ومطالبهم اهتماما خاصا وستسعى جاهدة لمعالجة كافة القضايا بعد استقرار الأوضاع الحالية جراء الأزمة في البلد بشكل عام والتي لازالت اثأرها السلبية يعاني منها الجميع وخاصة على حضرموت نتيجة التاثيرات السابقة من قبل قوى القاعدة .

واشاد بن بريك بدور عمال وأعضاء نقابة مكتب ديوان المحافظة المساند للسلطة في معركتها مع قوى الشر والإرهاب .

مشددا على ضرورة أن يقوم العاملين بدورهم المناط بهم في الالتزام بالدوام واللوائح المنظمة للعمل ومكافحة الفساد وتوعية للمواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أية ظواهر مخلة بالأمن أو النظام والقانون .



