

بعث محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ببرقية عزاء ومواساة إلى الأخ المهندس / هشام محمد السعيدي وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء وكافة آل السعيدي وآل مدشل وذلك في وفاة المغفور لهما بإذن الله تعالى شقيقته و زوجها سيف عمر بن مدشل أثر حادث مروري مؤسف عصر امس الجمعة في مديرية القطن . وعبر محافظ حضرموت ، عن أحر التعازي وصادق المواساة بأسمه وكافة أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة للمهندس السعيدي واخوانه وأولاد وذوي الفقيدين وكافة آفراد اسرتهما في هذا المصاب الأليم.. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنهما فسيح جناته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".





