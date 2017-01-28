

وضع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ومعه وكيل أول المحافظة المقدم عمرو بن حبريش العليي اليوم حجر الأساس لمشروع الجوهرة السكني التجاري بمدينة المكلا وهو أحد المشاريع الاستثمارية في المجال السكني التي تسهم في تقديم أفضل الحلول السكنية للمواطنين والشباب وبجودة وقيمة منافسة .

وأشاد الجفري بتعاون قيادة السلطة المحلية والمؤسسات الخدمية في تقديم التسهيلات اللازمة وخاصة في جوانب استكمال البنى التحتية والخدمات للمشروع من مياه وشبكات صرف صحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات موضحًا بأن العمل في بناء المشروع السكني سيبدأ خلال الأيام القادمة ويتوقع إنجازه خلال ثلاث سنوات .

وأعرب محافظ حضرموت عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المشروع بوصفه أحد المشاريع الاستثمارية الحيوية في المجال السكني التي ستسهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والشباب . لافتًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع ما هو الا انعكاس حقيقي لما تشهده حضرموت من تطبيع للحياة الأمنية واستقرار الأوضاع الخدمية , مؤكدًا بأن استتباب الأمن وتحسين اداء الاداري والبيئة الاستثمارية عوامل مهمة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات .

وجدد المحافظ بن بريك توجيهه لمختلف المؤسسات الخدمية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين , بما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم التي لها عوائد كبيرة على المجتمع اقتصاد ومعيشة.

كما اطلع محافظ حضرموت على الأعمال المدنية المنفذة حاليًا في المشروع والتي تتضمن عمل حمايات للسيول وتسوير وتسوية الموقع إضافة إلى أعمال الردميات واستبدال التربة ..

حضر وضع حجر الأساس وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الدكتور عبدالباقي الحوثري ومستشار المحافظ لشؤون الاستثمار المهندس أحمد السكوتي والمسؤولون في المكاتب التنفيذية وعدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال .







وأستمع المحافظ بن بريك من المستثمر عبدالرحمن سالم الجفري إلى شرح حول مكونات المشروع المقام على مساحة اجمالية تقدر بـ 130 ألف متر مربع والذي يتضمن في مرحلته الأولى بناء عمائر تمليك سكنية تحتوي على أربعمائة وحدة سكنية بكلفة 6 مليار و450 مليون ريال إضافة إلى تشييد مول تجاري على مساحة 46 ألف و800 متر مربع وبكلفة 8 مليارات و800 مليون ريال إلى جانب خدمات ومرافق ومصالح عامة فيما تشمل المرحلة الثانية من المشروع عمائر تجارية وسكنية بمختلف الأنواع والنماذج مشيرًا إلى ان المشروع السكني الحالي يشتمل على ثلاثة نماذج بمساحة تتراوح كلًا منها ما بين 256ـ 224ـ 196 متر مربع وتحتوي على 30 عمارة تتكون كل عمارة من خمسة أدوار يضم كل دور شقتين.وأشاد الجفري بتعاون قيادة السلطة المحلية والمؤسسات الخدمية في تقديم التسهيلات اللازمة وخاصة في جوانب استكمال البنى التحتية والخدمات للمشروع من مياه وشبكات صرف صحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات موضحًا بأن العمل في بناء المشروع السكني سيبدأ خلال الأيام القادمة ويتوقع إنجازه خلال ثلاث سنوات .وأعرب محافظ حضرموت عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المشروع بوصفه أحد المشاريع الاستثمارية الحيوية في المجال السكني التي ستسهم في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والشباب . لافتًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع ما هو الا انعكاس حقيقي لما تشهده حضرموت من تطبيع للحياة الأمنية واستقرار الأوضاع الخدمية , مؤكدًا بأن استتباب الأمن وتحسين اداء الاداري والبيئة الاستثمارية عوامل مهمة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات .وجدد المحافظ بن بريك توجيهه لمختلف المؤسسات الخدمية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين , بما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم التي لها عوائد كبيرة على المجتمع اقتصاد ومعيشة.كما اطلع محافظ حضرموت على الأعمال المدنية المنفذة حاليًا في المشروع والتي تتضمن عمل حمايات للسيول وتسوير وتسوية الموقع إضافة إلى أعمال الردميات واستبدال التربة ..حضر وضع حجر الأساس وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الدكتور عبدالباقي الحوثري ومستشار المحافظ لشؤون الاستثمار المهندس أحمد السكوتي والمسؤولون في المكاتب التنفيذية وعدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال .



