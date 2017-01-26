

تفقد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك سير العمل في محطة حضرموت لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة الحرشيات بالمكلا . واستمع المحافظ بن بريك من المدير العام لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مانع بن يمين ومدير شركة حضرموت للطاقة الأخ يحيى باجرش إلى شرح عن سير العمل في المحطة التي تعمل بوقود المازوت وتنتج حاليا طاقة توليدية بقدرة 40 ميقاوات والمرتبطة بالشبكة الكهربائية إلى جانب محطة الريان لتغذية مدينة المكلا ومديريات بساحل حضرموت بالكهرباء والتي بإمكانها زيادة أنتاج قدرتها التوليدية من الطاقة الكهربائية 65 ميقا وات .

وأكد محافظ حضرموت خلال الزيارة على المدير العام لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مانع النهدي والفرق الفنية والهندسية ببذل المزيد من الجهود لمجابهة الصيف القادم وتنفيذ أعمال الصيانة للمولدات في محطات التوليد والشبكة الكهربائية والتي يتوقع زيادة الأحمال في ساحل حضرموت الصيف القادم إلى 180 ميجا الأمر الذي يتطلب وضع الإجراءات الاحتياطية وتكثيف الجهود من خلال زيادة الفرق الهندسية الإسعافية لتفادي أي إشكالية في شبكة الكهرباء .

مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها المدير العام لكهرباء ساحل حضرموت وجميع المهندسين والعاملين بالكهرباء ومحطات التوليد وإخلاصهم الجاد مع قيادة السلطة لجعل محطات كهرباء ساحل نموذجا لباقي المحطات الكهربائية الأخرى .

وشدد اللواء بن بريك على ضرورة قيام قيادة كهرباء ساحل حضرموت بحل وضع المعالجات والحلول العاجلة الكفيلة بتوفير متطلبات خلق استقرار في خدمات الكهرباء خلال الصيف القادم وتجاوز أية انقطاعات للتيار الكهرباء في مديريات غيل باوزير الريدة وقصيعر والديس الشرقية والمكلا .

موضحاً أن محطة الريان المركزية سيكون لها النصيب الأكبر من الاهتمام خلال القيام بزيارة تفقدية لها للاطلاع عن كثب على أوضاعها ومدى جاهزيتها الأيام القادمة في ظل اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجهودها المبذولة لخلق استقرار في خدمات الكهرباء وتوسعتها بصورة مستمرة لتلبي الاحتياجات السكانية والحياتية المتزايدة لها في المحافظة بشكل عام في واديها وصحرائها وساحلها خلال الصيف القادم .







