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محافظ حضرموت يصدر قرار بتكليف الاخ باسم محروس رئيسا لمجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الاسماك “الغويزي”
المكلا الخميس 26 /يناير/2017 | 02:23
محافظ حضرموت يصدر قرار بتكليف الاخ باسم محروس رئيسا لمجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الاسماك “الغويزي”
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الخميس 26/يناير/2017
أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقم (29) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / باسم ربيع سالم محروس / رئيسا لمجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الاسماك “الغويزي” .
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