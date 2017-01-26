محافظ حضرموت يصدر قرار بتكليف الاخ باسم محروس رئيسا لمجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الاسماك “الغويزي”
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الخميس 26/يناير/2017
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أصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القرار رقم (29) لسنة 2017م  بشأن تكليف الأخ / باسم ربيع سالم محروس / رئيسا لمجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الاسماك “الغويزي” .
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