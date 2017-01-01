

انطلقت مساء يوم الإثنين بقاعة رعاية الأمومة بمستشفى سيئون العام دورة اخصائي معتمد تحليل الشخصية عن طريق خط اليدالجرافولوجي ) التي ينظمها المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية .





وتعد هذه للمره الاولى التي تقام مثل هذه الدورة بوادي حضرموت , وتضم الدوره 40 من المتدربين تحت اشراف المدرب الاستاذ / عصام قائدالحمادي خبير ومستشار تدريب وأول باحث يمني في علم الجرافولوجي .



ويتلقى فيها المتدربون مايقارب 80 ساعه تدريب قسمت على خمسة ايام , ويعتبر علم (الجرافولوجي ) من البرامج في تحليل الشخصية من خلال الخط من اقوى برامج التنمية البشرية في العصر الحالي ومهارات الاتصال غير اللفظي حيث انه يمكن الشخص اكتساب مهارات عالية جدا في فهم الشخصيات وترجمه سلوكهم .









