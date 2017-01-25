

أشاد محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بدور الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية من المنطقة الأولى بسيئون في ضبط المتهمين باغتيال مرعي بن ريس بن عبدالعزيز الكثيري عاقل حي منطقة القارة بمديرية شبام أثناء ذهابه للمسجد فجر امس الثلاثاء. وقال المحافظ في بلاغ صحفي ” ان ضبط المتهمين الثلاثة في عملية نوعية وسرعية، يؤكد على ما تتمتع به القوات والوحدات من يقظة عالية، وحس وطني، توج بتحقيق انتصار على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار حضرموت”.

وأوضح ان العملية النوعية، تمت بعد اتخاذ الإجراءات العاجلة التي أدت إلى إلقاء القبض على الجناة الثلاثة المتهمين باغتيال الكثيري، بعد ساعات من ارتكابهم للجريمة بمباشرة أجهزة الأمن والبحث والأدلة الجنائية، وإرسال التعزيزات المطلوبة من المنطقة العسكرية الأولى بقوة خاصة للتدخل السريع ومطاردة المتهمين وتحديد موقعهم بالمروحية بعد لجوؤهم إلى أحد الجبال ومحاصرتهم بالتعاون مع المواطنين.

وذكر المحافظ ان المتهمين تم احالتهم للتحقيق لكشف ملابسات الجريمة و دوافعها لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق .

وحيا اللواء بن بريك، يقظة قوات النخبة في المنطقة العسكرية الثانية وتعاملهم الجاد مع البلاغات وإفشال الأعمال الإرهابية، لعناصر الإرهاب ومن يقف خلفها .

وأشاد في الوقت نفسه بتكاتف المواطنين مع الجيش والأجهزة الأمنية، في التصدي للجريمة والابلاغ عن مرتكبيها ومحاربة الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار.

كما بعث المحافظ رسالة شكر لقادة المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، وحثهم على مزيد من اليقظة لمنتسبي الوحدات العسكرية وفروع الأجهزة الأمنية، لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل الظواهر المخلة بالأمن والاستمرار.







