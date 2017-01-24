

جرت بشعبة نيابة الاستئناف بوادي حضرموت بمدينة سيئون اليوم عملية تسليم واستلام هدية محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك المتمثلة في سيارة دينا لمصلحة الإصلاح والتأهيل بوادي حضرموت [ السجن العام ] لنقل المودعين من السجناء للمحاكم والنيابات ... بجهود من قبل رئيس نيابة الاستئناف بوادي حضرموت وصحراء حضرموت القاضي المحامي العام / علي صابر احمد ومتابعته مع محافظ محافظة حضرموت والتي تم استلامها من قبل مدير عام ألأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد / سعيد علي العامري ومن ثم تسليمها إلى مدير مصلحة الإصلاح والتأهيل بوادي حضرموت [ السجن العام ] العقيد / عبده ابراهيم المري .

وفي حفل الاستلام والتسليم اوضح رئيس نيابة الاستئناف بوادي وصحراء حضرموت القاضي المحامي العام / علي صابر احمد بأنه نظرا لصعوبة الامكانيات التي تعاني منها مصلحة الاصلاح والتأهيل بوادي حضرموت في نقل المسجونين من السجن العام للمحاكم والنيابات لعدم توفر وسيلة نقل خاصة بالإصلاحية , إلى ان عزيمة وإرادة مدير الامن وإدارة الإصلاحية لتلك الصعوبات وحرصوا كل الحرص ان تستمر قضايا السجناء لنظرها من قبل المحاكم والنيابات العامة وفقا والقانون , وأضاف رئيس نيابة الاستئناف بأنه من خلال تواصله المستمر مع الأخ اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت وتم عرض الامر عليه وما نعانيه من صعوبات وابرزها عدم وجود سيارة بإصلاحية وادي حضرموت لسرعة البث في قضايا المسجونين .

مشيرا بتجاوب المحافظ وتفاعله مع هذا الطلب وفي فترة زمنية قياسية قصيرة جدا تولى بجهوده المباشرة بتوفير سيارة دينا التي تم استلامها اليوم لتسلم لإدارة الإصلاح والتأهيل [ السجن العام ] عبر مدير أمن الوادي والصحراء , وأكد القاضي المحامي العام / علي صابر بأن بتوفير هذه السيارة ستسهم في مضاعفة الأداء في سرعة نظر المحاكم في قضايا السجناء والنيابات العامة كون تلك الوسيلة عامل اساسي تؤمن حركة السجناء ونقلهم وفقا للمواعيد والجداول من قبل تلك الجهات القضائية علاوة على نقل اي حالة مرضية يتطلب عرضها ونقلها للمستشفى , وأكد رئيس نيابة الاستئناف على ان تتم عملية استلام تلك السيارة من قبل مدير عام الامن والشرطة والطرقات بوادي حضرموت ليقوم بإجراءات الادخال المخزنية ومن ثم إجراءات الصرف للأخ مدير الإصلاحية وفقا والانظمة واللوائح والقانون لتعد ضمن الاصول الثابتة للإصلاحية ولا يجوز نقلها لغرض آخر , وطالب رئيس نيابة الاستئناف بضرورة الحفاظ والصيانة اللازمة لهذا المال العام وان تبقى ضمن اصول الاصلاحية مهما تغيرت القيادات التي تدور الاصلاحية والذي ينبغي إتباع الإجراءات القانونية اللازمة عند دور الاستلام والتسليم بين السلف والخلف , وناشد القاضي المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف مدير عام الامن العام والشرطة والطرقات باستكمال الملحقات اللازمة بما تكون أكثر أمنا لسلامة السجناء أثنا تحركاتهم , مثمنا تثمين عالي والشكر والتقدير لسيادة محافظ محافظة حضرموت على تفاعله وحرصه لما من شانه تسهيل عمل الاجهزة القضائية والامنية بوادي وصحراء حضرموت .

وبدوره عبر المدير العام للأمن والشرطة العميد / سعيد علي العامري عن شكره وتقديره لمحافظ المحافظة على سرعة توجيهاته الذي تعودناها دائما في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات لاستتباب الامن والاستقرار بوادي حضرموت لافتا لأن هذه المنحة والهدية من المحافظ لإصلاحية وادي حضرموت [ السجن العام ] سوف تسهم في اتخاذ الاجراءات على نقل المسجونين إلى جهات ذات الاختصاص من محاكم ونيابات إضافة إلى الحالات المرضية الطارئة إلى المستشفيان ولصورة مؤمنة ,واشار العامري [ان العلاقة الوطيدة بين الاجهزة الامنية والقضائية بالوادي هي التي اثمرت واستشعرت بتلك المعاناة المشتركة التي يعانيها السجن العام في الظروف الراهنة , وثمن مدير عام الامن والشرطة والطرقات جهود رئيس نيابة الاستئناف القاضي المحامي العام / علي صابر على متابعته وجهوده التي اثمرت هذه المنحة .

فيما وجه مدير مصلحة الإصلاح والتأهيل [ السجن العام ] بوادي حضرموت العقيد / عبده ابراهيم المري شكره وتقديره للقاضي والمحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بوادي وصحراء حضرموت / علي صابر احمد على جهوده التي اثمرت بتوفير هذه السيارة التي تم استلامها رسميا اليوم عبر مدير عام الامن والشرطة العميد/ سعيد علي العامري الذي هو الآخر لم يألوا جهدا في المتابعة مؤكدا بأن هذه السيارة سوف تسهل حركة المساجين من السجن العام الى المحاكم والنيابات برغم عدم توقفنا خلال الفترات السابقة من خلال الإمكانيات المتواضعة والتنسيق مع قيادة الامن ومدير عام الأمن المركزي العقيد علي الغريري .

الجدير بالذكر برغم تواضع الامكانيات والظروف الصعبة إلا إن الاجهزة القضائية المحاكم والنيابات في عدد من مديريات الوادي والشعبة القضائية ونيابة الاستئناف تواصل عملها وتبث في مجل القضايا الواردة اليها والتي تحصلت على اشادات السلطة المحلية بالمحافظة والوادي على تلك الجهود التي يبذلها الطاقم القضائي والنيابي في ظل توقف العمل في غالبية محاكم ونيابات الجمهورية نتيجة للأوضاع الذي يعيشها الوطن .







