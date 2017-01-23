

وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير الدكتور عبدالله الملس، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن على اتفاقية طباعة وترحيل وتوريد الكتب المدرسية المطلوبة للعام الدراسي 2017م ـ 2018م مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور محمد باسليم بقيمة 11 مليار ريال . وفي مراسيم التوقيع أكد وزير التربية والتعليم على اهمية تنفيذ الخطة لتطوير العملية التعليمية من خلال استعاده نشاط مؤسسة العامة للمطابع بفروعها الثلاثة لتوفير احتياجات المدارس من الكتاب المدرسي والتي تعتبر من أوليات الوزارة خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن قيادة الوزارة تقوم بالبحث عن ممولين اخرين لتنفيذ الخطة .

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي أن العقد الذي يعتبر أكبر عقد في تاريخ المؤسسة يتضمن طباعة 201 عنوان وبكمية إجمالية تصل الى 68 مليون و 848 ألف نسخة إلى جانب الوثائق الاختبارية للعام الدارسي 2017م ـ 2018م .

كما أوضح ان المؤسسة وزعت الخطة على الفروع الثلاث ( عدن ، صنعاء ، حضرموت ) قبل اسبوعين منتظرين موقف فرع صنعاء باعتباره شريك اساسي بـ 50% من الخطة وهو يعتبر الفرع الأكبر للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.. مؤكدا أن لا تغيير في المناهج المدرسية.

حضر التوقيع وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التوجيه الدكتور صالح الصوفي.







