

عقد بمكتب بمكتب مدير عام مديرية سيئون لقاء ضم كلا من المهندس /عمر عبيد باعارمه مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي والاخ المهندس /هيثم بدر بن هبصاء ريس جمعية ابناء ال جابر الخيرية الاجتماعية الثقافية محافظة حضرموت وفي اللقاء استمع المدير العام باعارمه الى شرحا مفصلا من رئيس الجمعية عن نشاط الجمعية والصعوبات التي تعترض عملها والبحث عن تجاوزها مستقبلا كما أطلعه على خطة الجمعية للعام الحالي 2017م . و اشاد المدير العام المهندس باعارمه بنشاط الجمعية وإسهامها في العمل الخيري بمختلف أنواعه شاكرا كل الشباب القائمين على إدارتها طيلة الفترات الماضية مؤكدا الى دعم ومساندة السلطة المحلية للجمعية بحسب المستطاع وفق الإمكانيات المتاحة داعيا إدارة الجمعية الى العمل بروح الفريق الواحد ونشر روح المحبة والإخاء ونبذ اي خﻻف في إطار النطاق الجغرافي للجمعية خاصة والمجتمع عامه للنهوض والارتقاء بالعمل الخيري للجمعية .

ومن جانبه عبر المهندس بن هبصاء عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي يثلج الصدر شاكرا المهندس باعارمه على فتح قلبه ومكتبه للاستماع ﻻحد منظمات المجتمع المدني.







