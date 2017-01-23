

التقى صباح اليوم الاثنين الدكتور / عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا بممثل الهيئة اليمنية للإغاثة ومدير العلاقات والموارد بشبكة استجابة للأعمال الانسانية الاستاذ / صالح باقلاقل . وقد ناقش اللقاء عدد من المشاريع العاجلة التي تحتاج لها المديرية في القطاعات الصحية والتعليمية والقطاعات الاخرى ، وكذا المشاكل والنواقص الهامة التي تحتاج لاستكمالها.

وقد اطلع الحوثري على الاعمال التي تقدمها الهيئة في المجالات المختلفة لدعم قطاعات التنمية بالمحافظة والمديرية ، مثمناً دور الهيئة في تدخلاتها الانسانية السريعة في المناطق المتضررة من الحروب في المحافظات والمدن الاخرى ، مثمناً دور دولة الكويت الشقيقة في دعم العديد من المشاريع السابقة والحالية بالمحافظة .

من ناحيته عبر باقلاقل عن دور السلطة المحلية في تحسين الوضع العام بالمحافظة مؤكداً بان الهيئة تعمل الان على دعم المتطلبات السريعة لتحسين الوضع التنموي في كافة القطاعات بالمحافظة .

وتأتي هذه المبادرة الانسانية من قبل الاشقاء في دولة الكويت الشقيقة في حضرموت وبقية المحافظات الاخرى .

حضر اللقاء الاستاذ / عبود بن عبود الشيخ مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية والمهندس / صالح العمري مدير المشاريع بالسلطة المحلية بمديرية المكلا .







