

بدأت بمدينة شبام بمحافظة حضرموت اليوم الدورة التدريبية للنساء في الجوانب الشرعية والصحية لتغسيل الموتى التي تقيمها مبادرة إنجاز شباب بسيئون وينفذها مركز تأهيل المرأة الخيري بشبام بتمويل ورعاية مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية محافظة حضرموت – تريم..



و تهدف إكساب المستهدفات عدد من المفاهيم والمعارف النظرية والعملية في أحكام وكيفية تغسيل وتكفين الأموات من النساء وحفظ كرامة الميت وأخلاقيات مهنة تغسيل الاموات وتشجيع وتحفيز وكسر حاجز الخوف لدى بعض النساء في مهنة تغسيل الاموات .

وعلى مدى خمسة أيام ستتلقى 26 امرأة من مدينة شبام وضواحيها من قبل مدربة الدورة الاخت / أفراح سالم جابر على عدد من المفاهيم الشرعية وعلى السنة النبوية في غسل وتكفين الميت ابتداء من مرحلة التجهيز للمتوفاة وما يجب فعله وكيفية التغسيل ثم مرحلة كيفية التكفين نظريا مع التطبيق العملي اثناء ايام الدورة .

وفي حفل افتتاح الدورة أكد الأخ / عوض عمر حسان أمين عام جمعية حضرموت للتنمية الاجتماعية بأن هدف هذه الدورة إلى اكساب المشاركات معارف ومفاهيم في أحكام التغسيل والتكفين للأموات من النساء , حاثا جميع المشاركات بالاستفادة واستيعاب محاو الدورة وتطبيقها في الواقع العملي , شاكرا مبادرة إنجاز شباب بسيئون على إقامتها هذه الدورة بالتنسيق مركز تأهيل المرأة الخيري بشبام موصلا لمؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية على التمويل والرعاية .

وبدورة أشار مسئول العلاقات العامة بمبادرة إنجاز شباب بمنطقة القرن بمدينة سيئون بأن هذه الدورة الثانية التي تقيمها المبادرة والتي تهدف الى توسيع قاعدة ونشر احكام طرق وكيفية تغسيل وتكفين الاموات لما لها من أجر عند الله موضحا بأنها تأتي ضمن الانشطة التي تقيمها المبادرة في العديد من المجالات الدعوية والاجتماعية والخيرية , مقدما شكره وتقديره لمؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية ممثلة بالشيخ الفاضل / ابوبكر هدار احمد الهدار رئيس المؤسسة على دعمه ورعايته لهذه الدورة في تشجيع الشباب في تنظيم مثل تلك الاعمال الانسانية موصولا لقيادة المركز الخيري لتعليم وتأهيل المرأة الخيري بشبان على تنفيذه هذه الدورة ولكل الداعمين والمحسنين والمتصدقين لأنشطة المبادرة في العديد من المجالات التوعوية والتطوعية وغيرها .

حضر افتتاح الدورة ممثل عن مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية سمير الدباء وقيادة مبادرة الشباب والاخت أم جهاد مديرة المركز الخيري لتعليم وتأهيل المرأة بشبام .







