

عقد اليوم في مدينة بروم اجتماع موسع برئاسة المدير العام لمديرية بروم ميفع ناصر علي الشعيبي ضم مسؤولي المكاتب التنفيذية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي القطاعات الصيادين والمزارعين ومنظمات المجتمع المدني. وفي الاجتماع الذي حضره مستشار محافظ محافظة حضرموت للشؤون الأمنية في المناطق الغربية اللواء سالم عبدالله المحمدي ومستشار مدير عام المديرية صلاح عبدالله الباص ومدير الأمن بالمديرية العقيد عمر بن عبدالمانع القى المدير العام لمديرية بروم/ميفع كلمة نقل في مستهلها تحيات محافظ حضرموت شاكرًا للجميع حضورهم وتفاعلهم مع دعوة عقد هذا الاجتماع الذي يأتي لتلمس الاحتياجات والمتطلبات العاجلة للمديرية والوقوف أمام القضايا والمشكلات وتدارس المقترحات والمعالجات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بدرجة رئيسة.

وقال الشعيبي :" أتينا للمديرية وكلنا أمل في أن نعمل سوية على تحسين البينة التحتية ونسهم في اعادة استكمال العديد من المشاريع المتعثرة وإيجاد معالجات لكثير من القضايا التي تمس حياة المواطنين في المديرية" مؤكداً ضرورة تعاون الجميع مشائخ وأعيان وشخصيات اجتماعية ومثقفين ومختلف مكونات المجتمع والوقوف صفًا واحدًا من أجل ان تسهم في تحقيق منافع ملموسة للمديرية وأبنائها وفي مختلف مناطقها المترامية الأطراف..

وأشار المدير العام للمديرية إلى أن المسؤولية كبيرة تقع أمام السلطة المحلية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن إلا أنه بتعاون وتكاتف شرائح ومكونات المجتمع في المديرية إلى جانب دعم ومساندة السلطة المحلية بالمحافظة سوف نسهم في التغلب على المشكلات العالقة وتوفير مشروعات تلبي الاحتياجات الخدمية ..منوهًا إلى أن المديرية من المديريات الواعدة استثماريًا وفيها الكثير من المقومات وبينها الميناء الاستراتيجي لحضرموت الذي يسهم بدور كبير في أحداث نقلة اقتصادية وتنموية مستقبلية في المديرية.

ولفت الشعيبي إلى أن هناك العديد من المشروعات المتعثرة في المديرية ومن بينها الإنارة وسفلتتة الطرق موضحًا بأنه سيتم متابعتها مع الجهات المختصة لإيجاد معالجات لاستكمال تنفيذها .

وقال : " إلى جانب الاهتمام بمدينة بروم وإعطائها قدر من التحسين بوصفها البوابة الغربية الرئيسة للمحافظة سيتم ايلاء كل مناطق المديرية العناية المطلوبة وتلبية احتياجاتها حسب الأولويات .

وثمن الشعيبي عاليا جهود المدير العام السابق للمديرية وقيادة السلطة المحلية وتعاون المواطنين داعيًا إلى الاسهام في التغليب على الكثير من الظواهر السلبية والدخيلة على ثقافة المجتمع وخلق المزيد من التعاون خاصة في الجوانب الأمنية والحفاظ على الاستقرار والسكينة الذي تنعم به المديرية مشيرًا إلى أنه سوف يسعى جاهدًا في استحداث محكمة ونيابة في المديرية للنظر والبت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة .

وتحدث في الاجتماع العديد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وممثلي القطاعات من مختلف مناطق المديرية حول العديد من القضايا ومن بينها مشاريع المياه والكهرباء والطرقات والصرف الصحي إضافة إلى تعويضات الصيادين من كارثة اعصار تشابيلا وكذا المزارعين في منطقة ميفع .

وأعرب المتحدثون عن شكرهم وامتنانهم لدعوتهم لهذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه حضورًا وتنظيمًا ويجسد حالة ايجابية تحفيز على المشاركة المجتمعية الحقيقية معبرين عن تمنياتهم للمدير العام الجديد للمديرية بالتوفيق والسداد في مهامه لخدمة المديرية وابنائها .







