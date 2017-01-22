

ناقشت اللجنة الأمنية بمديريات وادي حضرموت والصحراء برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك اليوم الإجراءات العملية لتنفيذ الخطة الأمنية وسبل تعزيز الأمن في مديريات الوادي والصحراء . وأقرت اللجنة بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام امن الوادي والصحراء العميد سعيد العامري الإجراءات الأمنية الحازمة ضد كل الذين يحاولون الإخلال بالأمن وإلحاق الضرر بالسلم الاجتماعي والسكينة العامة في عموم مدن وادي حضرموت والصحراء والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية للكشف عن الجريمة قبل حدوثها .

ودعا محافظ حضرموت أبناء مديريات الوادي والصحراء أن يلتفوا ويوحدوا صفوفهم لمساندة التدابير الكفيلة باستتباب الأمن والسكينة العامة و لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة ومنها مناطق الوادي والصحراء باعتبار أن الأمن هم يشغل بال كل الخيرين في هذه المحافظة وينبغي من الجميع المشاركة في تعزيزه.







