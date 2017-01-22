

حدد محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك موقف ادارته وبشكل رسمي من حديث سياسي خلال الايام القليلة الماضية يدعى الى تقسم حضرموت مؤكدا إلى ان مستقبل محافظة حضرموت كمحافظة واحدة . واردف خلال لقاء عقده مع مسئولين في السلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة انه لن يسمح بتقسيم حضرموت .

وذهب بن بريك إلى التأكيد على ادارته ستعزز حضورها بمنطقة وادي حضرموت أيضا .

وقال بن بريك برغم المديونية الهائلة للكهرباء إلا أننا سنبقي على استمرار التيار وسنبذل قصارى جهودنا لتخفيف المديونية وعلئ المواطنين سداد ماعليهم

وواصل حديثة بقوله أنا عسكري بطبعي لا اعرف للحياة المدنية والإدارية ولكني سأكون بقدر الامكان ان اصل بحضرموت لبر الامان في هذا الظرف العصيب

ووعد بن بريك بتدشين عدد من المشاريع في حضرموت خلال الفترة المقبلة .

الجدير ذكرة ان بن بريك وصل صباح اليوم السبت الى وادي حضرموت في زياره هي الاولى منذ تعيينه محافظآ لحضرموت.







