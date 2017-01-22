

افتتح محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك ومعه وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الصالات الجديدة بمطار سيئون الدولي التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع وبكلفة إجمالية بلغت 950 مليون ريال بتمويل ذاتي من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد . وطاف المحافظ بن بريك ووكيل المحافظة الكثيري ومعه وكيلا المحافظة المساعدين لشئون الوادي والصحراء هشام السعيدي وسالم بن شرمان وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الأمن بالوادي العميد سعيد العامري وعدد من مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالوادي والصحراء في صالات المطار الجديدة وعددها ست صالات تم بناؤها بتصميم معماري حديث يتلاءم مع تصاميم المطارات الدولية تتسع لحوالي 800 مسافر , صالتين منها للمغادرين على الخطوط الدولية والداخلية وثلاث صالات أخرى للواصلين للرحلات الخارجية والمحلية ورحلات الترانزيت إضافة للصالة العامة الكبرى .

وتعرف المحافظ والمرافقين في جولتهم بالمطار من مدير عام مطار سيئون الدولي المهندس حسن فرج الكثيري إلى حجم التجهيزات الفنية المتوفرة حاليا بالمطار التي تعتبر في حدها الأدنى مستمعا إلى أهم المتطلبات الضرورية الملحة في عمل المطار والمتمثلة في توفير سيور العفش وكابينة ألياف ضوئية لا ستعاب الطلبات المتزايد من شركات الطيران للحصول على خدمات الهاتف والأنترنت أسوة بالمطارات الأخرى العاملة بالجمهورية .

كما تعرف المحافظ والمرافقين على جهود إدارة المطار وكافة الكوادر العاملة في مختلف الأقسام للحفاظ على جاهزية المطار وتأمين خدمات شركات الطيران لجعل المطار في حالة استعداد دائم لاستقبال كافة الرحلات خدمة للمواطنين وكذلك للشركات العاملة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يتطلع إليه أبناء هذه المنطقة وانعكاساته الايجابية في الحياة المعيشية للمواطنين .

وفي تصريح لمحافظ المحافظة أدلى به لوسائل الإعلام أعرب فيه عن سعادته بافتتاح صالات المطار الجديدة والتجهيزات التي تم تزويد المطار بها معتبرا أن انجاز هذا المشروع يعد ثمره تتحقق لأبناء وادي حضرموت مشيراإلى أن افتتاح المطار اليوم يأتي نحو مواصلة الجهود المبذولة من قبل الجميع من اجل تحقيق المتطلبات الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية وفي مقدمتها الأمن والأمان وتقييم أداء الأجهزة والانضباط الوظيفي .







