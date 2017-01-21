

قام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت صباح اليوم الخميس 19 يناير 2017 م بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية بمديرية الشحر في زيارة أعتبرها أهالي وأعيان مدينة الشحر بالزيارة التاريخية لمديرية الشحر والتي كان في استقبالهم فيها المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر ونائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني وعدد مدراء المكاتب التنفيذي والمشايخ والأعيان . وتمثلت أولى المشاريع التي قام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت بوضع الحجر الأساس لها مشروع شق وسفلتة شوارع مدينة الشحر بطول 8 كيلو متر والذي يشمل سفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الشحر .

كما قام المحافظ أثناء زيارته لمستشفى الشحر العام بافتتاح قسم الطوارئ العامة بمستشفى الشحر العام بعد ان قامت السلطة المحلية بإعادة تأهيل المبنى ومؤسسة صلة بإعادة تأثيثه ، إلى ذلك أعطى المحافظ توجيهاته للجهات المعنية بزيادة أجور المتعاقدين في مستشفى الشحر العام والبالغ عددهم 120 متعاقد ، هذا و أشاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بمستوى العمل الصحي بالمحافظة والمديرية نتيجة ما التمسه من عمل ونشاط وجهود في مستشفى الشحر العام التي يستفاد منها المحور الشرقي من محافظة حضرموت .

هذا وأثناء زيارته لمدينة الحامي قام اللواء الركن احمد بن بريك بوضع حجر الأساس لمشروع الحديقة التراثية العامة بالحامي والموولة من السلطة المحلية بالمحافظة تنفيذ مؤسسة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان بالحامي ، وأيضا وضع حجر الأساس لمسجد ومركز الرضوان للتحصيل المعرفي والثقافي ، كما أعطى توجيهاته لترميم مقر السلطة المحلية بالحامي ، وترفيع مركز الحامي إلى مستشفى ريفي .

رافق المحافظ أثناء زيارته لمديرية الشحر كلا من والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والوكلاء المساعدين الأستاذ سالم يسلم بن شرمان والأستاذ عبد الهادي التميمي والمهندس هشام السعيدي والعقيد الركن شيخ مصطفى الحامد نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت والدكتور رياض حبور الجريري مدير عام الصحة والسكان بساحل حضرموت والمهندس هشام الهندي المدير العام لمكتب وزارة النفط بساحل حضرموت والمهندس مانع بن يمين المدير العام لمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية و الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والأعيان بمديرية الشحر .







