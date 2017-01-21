

وصل صباح اليوم مدينة سيئون عاصمة مديريات الوادي محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن اخمد سعيد بن بريك وذلك في زيارة له هي الأولى من نوعها منذ تعيينه محافظا للمحافظة . وبحسب مصادر في السلطة المحلية بحضرموت تأتي هذه الزيارة لمناقشة عدد من الملفات الهامة مع المسؤولين هناك، ولا سيما الملف الامني وملف الكهرباء وحماية حقول النفط .

وكان في استقباله في مطار سيئون عدد من القيادات العسكرية والمحلية في المدينة .







