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اللواء بن بريك يصل مدينة سيئون في زيارة هي الأولى منذ تعيينه محافظاً لحضرموت
المكلا السبت 21 /يناير/2017 | 12:05
اللواء بن بريك يصل مدينة سيئون في زيارة هي الأولى منذ تعيينه محافظاً لحضرموت
سيئون/موقع محافظة حضرموت/خاص - السبت 21/يناير/2017
وصل صباح اليوم مدينة سيئون عاصمة مديريات الوادي محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن اخمد سعيد بن بريك وذلك في زيارة له هي الأولى من نوعها منذ تعيينه محافظا للمحافظة .
وبحسب مصادر في السلطة المحلية بحضرموت تأتي هذه الزيارة لمناقشة عدد من الملفات الهامة مع المسؤولين هناك، ولا سيما الملف الامني وملف الكهرباء وحماية حقول النفط .
وكان في استقباله في مطار سيئون عدد من القيادات العسكرية والمحلية في المدينة .
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