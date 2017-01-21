

تتواصل بمدينة المكلا كل يوم جمعة تنفيذ مشروع ترجمة خطبة الجمعة بمسجد جامع معاذ بن جبل عبر المترجم الاستاذ سامي بامهير لشباب ومنتسبي جمعية الامل لرعاية وتاهيل الصم والبكم بساحل حضرموت .بتمويل من مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية وتنفيذ مؤسسة فيوتشر للتنمية بالشراكة مع جمعية الأمل لرعاية وتأهيل الصم والبكم. واوضح” المدير التنفيذي لمؤسسة فيوتشر للتنمية الاستاذ شوقي بن عبود الشيخ ان هذا المشروع الخيري ياتي ضمن مراحل متعدة لخدمة هذه الشريحة التي همشت من قبل من المجتمع لعدم العنابة الاهتمام بها . واشار “ان مشروع ترجمة الخطبة له ما يقارب السنة ولازال مستمر والاعداد تتزايد من قبل هذه الشريحة الذين يمثلون مناطق واحياء المكلا من فوه وحتي روكب بويش يتم توفير لهم مواصلات تنقلهم من بيوتهم الى المسجد والعودة .

ولفت “الى ان المشروع له مراحل متعددة ويعد من المشاريع النوعية والنادرة والتي تحتاج الى دعم ومساندة المجتمع بكل مستوياتهم المختلفة اتجاه هذه الشريحة لادماجهم بالمجتمع .

وبين” شوقي بن عبود الشيخ الى ان هناك ايضا برامج متنوعة من انشطة ترفيهية ورياضية وتاهيلية وتدريبية تنفذ لهؤلاء بشكل متواصل شهريا .

مضيفا ” ان المرحلة القادمة من المشروع ستستهدف الاناث من هذه الشريحة عبر برامج تاهيلية وتدريبية ومهنية لكي يستطيعوا الاندماج والانخراط والمساهمة في عملية التنمية لهم ولمجتمعهم .

وقال اننا لدينا طموحات كبيرة في توسيع المترجمين من المعلمين في هذا المجال في مختلف مجالات اعمالهم اليومية التعليمية والمهنية

لكن ذلك يحتاج الى جهود ودعم ومساندة من قبل الجميع من اجل تحقيق هذه الطموحات .

مقدم شكره لمؤسسة صنائع المعروف وجمعية الامل لرعاية وتاهيل الصم والبكم والمدرب سامي بامهير على جهودهم المبذولة في اسمترارية المشروع وكل من اسهم فيه . سائلا الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .







