

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بسرعة أنشاء مركزاً صحياً لعلاج إدمان المخدرات بساحل حضرموت. وتطرق المحافظ بن بريك خلال لقائه اليوم بمؤسسة ورئيسة مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات الدكتورة سعاد علوي عن المشاكل الناجمة من وراء تعاطي المخدرات وانتشارها بين أوساط الشباب..لافتا أن مكافحة المخدرات هي من أولويات قيادة المحافظة للقضاء عليها والتي لأتقل عن مكافحة الإرهاب والفساد .

واعتبر محافظ حضرموت أن ظاهرة الإرهاب هي حربا تخوضها المحافظة يوميا لإبادتها والحد من أنتشار ترويجها بين أوساط المجتمع المحافظ على قيمه ومبادئه وعادته التي لاتسمح بانتشار مثل هذه الظواهر.

وأستمع اللواء بن بريك من رئيسة مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات الى شرحا مفصل عن مخاطر المخدرات وكيفية العمل على مجابهتا ومكافحتها بشتى السبل وضرورة تأمين وتوفير مركزا صحياً لمعالجة مدمني المخدرات والعمل على نشر التوعية..مشيرة الى البرنامج التنسيقي الذي سيتم بين مركز عدن والمكلا ووضع البرامج التوعوية ونشرها بين أوساط المجتمع لمخاطر تعاطي هذه الآفة القاتلة بين أوساط الشباب.

وأشادة الدكتورة سعاد علوي بتجاوب قيادة السلطة المتمثلة بحضرموت من خلال وضع الحلول والمعالجات السريعة والعمل على وضع رؤية موحدة لتنسيق العمل والجهود والخبرات فيما بينهم للحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تفتك بالمجتمع يوما بعد يوم .

حضر اللقاء ممثلو فرع مركز التوعية من مخاطر المخدرات بساحل حضرموت .







