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شركة النفط فرع المكلا تعلن عن ارتفاع أسعار البترول والديزل ابتداء من اليوم السبت
المكلا السبت 21 /يناير/2017 | 10:34
شركة النفط فرع المكلا تعلن عن ارتفاع أسعار البترول والديزل ابتداء من اليوم السبت
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - السبت 21/يناير/2017
أعلنت شركة النفط فرع المكلا عن رفع تسعيرة مادتي البترول والديزل ابتداء من فجر اليوم السبت بمعدل 190 ريال للتر البترول و175 ريال للتر الديزل .
وجا في تعميم شركة النفط للمحطات إن سبب رفع التسعيرة جاء بناء على توجيهات المحافظ ونظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً ولضمان استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة.
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