شركة النفط فرع المكلا تعلن عن ارتفاع أسعار البترول والديزل ابتداء من اليوم السبت
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - السبت 21/يناير/2017
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أعلنت شركة النفط فرع المكلا عن رفع تسعيرة مادتي البترول والديزل ابتداء من فجر اليوم السبت بمعدل 190 ريال للتر البترول و175 ريال للتر الديزل .
وجا في تعميم شركة النفط للمحطات إن سبب رفع التسعيرة جاء بناء على توجيهات المحافظ ونظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً ولضمان استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة.

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