

أعلنت شركة النفط فرع المكلا عن رفع تسعيرة مادتي البترول والديزل ابتداء من فجر اليوم السبت بمعدل 190 ريال للتر البترول و175 ريال للتر الديزل . وجا في تعميم شركة النفط للمحطات إن سبب رفع التسعيرة جاء بناء على توجيهات المحافظ ونظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً ولضمان استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة.







