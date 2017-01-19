

تعد حولية الامام الحبشي التي يحتفى بها كل عام رباط العلم الشريف بسيئون احتالا لغالبية اهالي مدينة سيئون وهي من الموروث المتوارث عليه اهالي المدينة من خلال استقبال ضيوفهم من مختلف مدن وقرى وادي حضرموت والتي تبداء فعالياتها من منتصف شهر ربيع ثاني من كل عام وتشتد ذروتها من 18 ربيع ثاني باحتفالية تكريم العلم إلى يوم الختم الكبير وهو ختم للقرآن الكريم والمجالس الحديثية الشريفة . حافة السحيل بسيئون جزء لا يتجزأ من هذه المدينة وهو أقدم حي وحافة بمدينة سيئون ويقع في الجهة الغربية من المدينة تشارك حافته للألعاب الشعبية سنويا بإقامة العاب شعبية شبواني في ختام هذه المناسبة حيث نظمت الحافة ريحة تراثية شارك فيها جميع هواة اللعبة بحي السحيل من شباب وشيوخ ابرزوا فيها هذا الموروث من اللعبة وما تشتهر به من أداء مميز .

لقد انطلقت هذه الفعالية بعد صلاة العصر من امام بيت المقدم المرحوم / هادي كرامة باصويطين مرورا بالشوارع الداخلية بالحي حتى امام قصر سيئون التاريخي يتقدمهم منصب حي السحيل السيد / هاشم عبدالقادر الحبشي / وسط حضور كبير من المواطنين من مختلف مدن وقرى وادي حضرموت لمشاهدة فنون هذه اللعبة وابدع شعار الحافة في كلماتهم وعبروا فيها عن هذه المناسبة الشاعران الشابان [ عوض صابر , ومرتضى عباد ] التي يقود دفة العدة الشاب [ محمد صالح عقيل ] بقيادة مقدم الحافة الشاب [ عوض عبيد ديان ] ومعه اعضاء لجنة الحافة ومشاركة كبيرة من اهالي الحي شبابا وشيوخا .







