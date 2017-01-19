

قام فريق من مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات بزيارة عمل إلى المكلا وألتقى خلالها بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك الذي رحب بالفريق وأعجب وشجع كل ما سمع عن الأعمال التي ينفذها المركز في عدن وكل المحافظات الجنوبية منذ تأسيسه ووعد بأن يكون للمكلا وحضرموت الإهتمام الأكبر من قبله لدعم النشاط فيه . من جانبها عبرت رئيسة المركز سعاد علوي عن شكرها لمحافظ حضرموت على استقبالهم وأكدت بأن ذلك ليس بغريب على حضرموت وأهلها .







