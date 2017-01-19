محافظ حضرموت يلتقي فريق مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الخميس 19/يناير/2017
news_20170119_7.jpeg
قام فريق من مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات بزيارة عمل إلى المكلا وألتقى خلالها بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك الذي رحب بالفريق وأعجب وشجع كل ما سمع عن الأعمال التي ينفذها المركز في عدن وكل المحافظات الجنوبية منذ تأسيسه ووعد بأن يكون للمكلا وحضرموت الإهتمام الأكبر من قبله لدعم النشاط فيه .
من جانبها عبرت رئيسة المركز سعاد علوي عن شكرها لمحافظ حضرموت على استقبالهم وأكدت بأن ذلك ليس بغريب على حضرموت وأهلها .

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة     