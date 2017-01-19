

ناقش محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أوضاع وقضايا قطاع بترومسيلة النفطي بالمحافظة وأستعرض خلال لقائه اليوم المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة النفطية محمد أحمد بن سميط عددا من التقارير والخطط المستقبلية المتعلقة بتطوير ودعم مستوى الإنتاج النفطي بالقطاع . وشدد على ضرورة وضع الخطط العاجلة والسريعة لتوفير الاحتياط النفطي لتلافي أي أزمة في المشتقات النفطية على المدى القادم .

منوها بالأزمات النفطية في مختلف المحافظات التي لازالت تعاني من أزمة خانقة في المشتقات وتوفيرها للمواطنين .

ولفت محافظ حضرموت الى سعي قيادة السلطة في توفير أوجه الدعم والمساهمة الفاعلة لما من شأنه توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الرامية لتنمية وتطوير قطاع بترومسيلة لتقديم مستوى أفضل في الإنتاج .

من جهته ثمن المدير العام لشركة بترومسيلة جهود قيادة المحافظة المتمثلة باللواء بن بريك لتثبيت الامن والاستقرار وتوفير السكينة العامة وتامين مستوى العيش من خلال تأمين المشتقات النفطية والمخزون الاحتياطي تلافيا لأي أزمة قد تعاني منها المحافظة.

حضر اللقاء سليمان برك الجابري مدير العلاقات العامة بشركة بترومسيلة .







