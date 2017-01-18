

وجه المجلس المحلي بمديرية تريم مكتب الأشغال بضرورة القيام بحملات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمخازن وفقا والقانون. جاء ذلك خلال زيارة العقيد منصور سالم التميمي مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس صباح اليوم الثلاثاء لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية .

وعقد المدير العام عقب وصوله المكتب لقاء مع مدير الأشغال المهندس علي عبيد البحبوح ورؤساء الأقسام بالمكتب .

وتحدث المدير العام شاكرا للجميع الالتزام بالدوام الرسمي موضحا الهدف من الزيارة وأنها تأتي ضمن خطة الهيئة الإدارية لهذا العام للتعرف علي سير العمل بالمكاتب والإطلاع على خطط وبرامج الإدارات والأقسام ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه تحدث مدير مكتب الأشغال المهندس البحبوح شاكرا للمدير العام والهيئة الإدارية على هذه النزول حيث أعطى شرحا وافيا لأداء العمل في المكتب وأهم صعوباتهم اليومية واستمع المدير العام ومرافقوه إلى رؤساء الأقسام التالية ، القسم المالي والإداري وقسم تراخيص البناء وقسم الإنارة والشؤن الفنية والمحاسبية.

وتعرفت الهيئة الإدارية على الأعمال التي تقوم بها الأقسام رغم شحة إمكانياتها وقلة الكادر الوظيفي حتى أن بعض الأقسام تعمل بموظف واحد والأخرى لاتزال متوقفة كصحة البيئة والإحصاء والمهن والأسواق.

كما اطلعوا على حجم معاناة المتعاقدين بالمكتب ومرور أكثر من 15 عاما دون الحصول على خانات وظيفية .

ووقفت الهيئة مطولا أمام أهم مشكلة تعاني منها المديرية وهي مشكلة المجاري وخاصة مجاري السحيل الخليف التي يصل جريانها إلى ما بعد منطقة الحاوي شاكرين كل الجهود المبذولة من لجنة المجاري للتغلب على هذه المشكلة خاصة وقد تم إنهاء الطفح الذي استمر لسنوات أمام جولة التواهي وبنك التضامن.

واطلعت الهيئة على تصاميم تحسينية لبعض المواقع والجولات ومنها ساحة قصر الرناد مطالبين الأخوة المواطنين التعاون في عدم رمي القمائم في المواقع العامة والساحات.

وتم الاتفاق على عدد من المخرجات لهذا اللقاء سيتم متابعتها في الهيئة الادارية أو مع قيادة السلطة المحلية بالوادي.







