

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري: إن حضرموت وحدة واحدة تحت قيادة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك و أن قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت جزء من التسلسل الإداري في المحافظة. واعتبر كل الافتراءات و الأخبار الإعلامية التي انتشرت في الأيام الماضية حول قيام عدد من الشخصيات في وادي حضرموت المطالبة بإقامة محافظة منفصلة في وادي حضرموت جزء من الحرب الإعلامية التي تمارس ضد حضرموت بعد أن أعاد أبناءها ترتيب أولوياتهم في كل المجالات من خلال مؤتمر حضرموت الجامع.

وأشار عصام الكثيري إلى أن الحراك السياسي والتنموي والعسكري في حضرموت لم يعجب الكثير من المطابخ الإعلامية ومن يقف خلفها لذلك اتخذت تلك الجهات والمطابخ حرب إعلاميه شعواء من خلال بث الاشاعات المغرضة، موكدا أن حضرموت وحدة واحده تحت قيادة واحدة في ظل شرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي و قيادة محافظ المحافظة اللواء احمد بن بريك.

وأكد وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت تقوم بواجباتها وفقا والنظام والقانون والتسلسل الإداري وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من قبل الحكومة وقيادة المحافظة وتعمل بكل جهدها لإنهاء عدد من المشاكل الخدمية والأمنية بوادي حضرموت، معتبراً ما يبث وينشر في وسائل الاعلام من أخبار كاذبة عن خلافات بين قيادة محافظة حضرموت وعن تقسيم حضرموت لمحافظتين إنما عباره عن زوبعة إعلامية تهدف لزعزعة أمن واستقرار حضرموت.

ولفت إلى أن هذه الافتراءات الإعلامية لن تهز القيادة السياسية بالمحافظة، مشيرا إلى أن قيادة المحافظة مع الشرفاء من أبناء المحافظة اتخذوا قرارهم في المضي نحن المستقبل والتنمية تحت قيادة وإدارة واحدة.







