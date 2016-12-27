

نفذ موظفو مكتب التربية والتعليم بمديريه وادي العين وحورة صباح اليوم الثلاثاء 17/يناير إضراب عن العمل وذلك للتدخل المتكرر والمقصود في عملهم من قبل مدير عام المديرية الأستاذ مبارك سعيد بن مخاشن حسب البيان الصادر من قبلهم . وقاموا باغلاق المكتب احتجاجا على تصرفات المدير العام معللين ذلك انه سبق وأن قاموا برفع رسالة للأخ مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي منسخة للأمين العام للمجلس المحلي و للوكيل المساعد والمشرف على المديريات الغربية وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2016م بشأن أخذ المدير العام لحافظة دوام موظفي التربية دون غيرهم من المرافق الأخرى ويغيبهم رغم أن الغالبية منهم في مهمة رسمية كفريق التوجيه ومنهم في إجازة رسمية .

لافتين في سالتهم انهم سبق ان نفذوا اعتصام يوم الأربعاء الموافق 28/12/2016م .. مشيرين ان هذا العمل والتدخل غير المبرر من قبل المدير العام قد تكرر يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع .

لهذا قرر موظفو مكتب التربية بالمديرية الإضراب هذا اليوم حتى تستطيع السلطة العليا والهيئة الإدارية في المديرية التدخل وتحمل مسؤولياتها ، خصوصا ان هذه الأيام فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول والذي يكون فيه المكتب في حالة استنفار وجاهزية وجولات إشرافية على المدارس لتفقد سير الامتحانات، وان ذلك سيؤثر على سير الامتحانات محلين مسئولية ذلك المدير العام بالمديرية .







