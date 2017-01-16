

اطلع صباح اليوم الاثنين الدكتور / عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا سير العملية الامتحانية بمدارس مدينة المكلا .. وقد تفقد الحوثري آليه سير الامتحانات بثانوية الميناء للبنات ومدرسة الجماهير بالمكلا ،التقى خلالها رؤساء اللجان الامتحانية ومدراء المدارس ، مطلعاً على الجهود التي تقدمها اللجان في تهيئة الاجواء ومواقع المراكز الامتحانية للطلاب . من ناحيته عبر الحوثري عن الجهود الساعية التي يقدمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديرية في تحسين وضع القطاع التعليمي ، ورفع مستوى وقدارت الطلاب وتهيئتهم وتفعيل النشاطات التي تعزز من اكتساب المهارات والافكار العلمية للطلاب .







