محافظ حضرموت يكرم شرطي المرور عبدالله باعشن ويقدم له منحة مالية تقديرا لانضباطه
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 16/يناير/2017
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أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بانضباط والتزام شرطي المرور الأخ عبدالله عبدالرحمن صالح باعشن والتزامه في دوامه الرسمي بالأداء المتميز والسمعة الحسنة التي حظي بها من عموم المواطنين .
وقال المحافظ بن بريك خلال تكريمه للمرور باعشن : إننا اليوم نكرم رجل المرور عبدالله باعشن لما لمسناه منه من حرص واهتمامه وتفانٍ في أدائه لواجبه الوطني نحو محافظته من خلال تواجده في مكانه الذي ينظم فيه حركه السير بشكل يومي بأحسن وجه وأكمل أداء .
وأضاف المحافظ إنني في كل مرة أثناء نزولي الميداني في المدينة أجد فيها رجل المرور عبدالله باعشن في مكانه يؤدي مهمته بجد ومثابرة ، علاوة على السيرة الجميلة والسمعة الحسنة التي تتنامى لنا بشكل مستمر من عموم المواطنين تحمل في طياتها الثناء والشكر له جعلنا حريصين كل الحرص على تكريمه وتقديره وتقديم له منحة مالية نظير إخلاصه لعمله وموطنه .
من جانبه شكر مدير مرور شرطة السير بساحل حضرموت العقيد أمين بن شحنة المحافظ بن بريك على هذه اللفتة الرائعة منه تجاه رجل المرور باعشن واهتمامه المتواصل لإدارة شرطة السير وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي والذي جعل من الإدارة تشق طريقها يوما بعد يوم في التميز والأداء في كافة أفراد شرطة السير بالمحافظة .

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