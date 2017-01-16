

توجه الاستاذ/ سالم علي الهيج مدير عام دوعن ومعه عدد من وجهاء واعيان المديرية صباح اليوم الى مدينة المكلا للقاء محافظ حضرموت اللواء الركن/ احمد سعيد بن بريك وخلال اللقاء تم مناقشة ازمة كهرباء دوعن التي عانى ويعاني منها ابناء دوعن بسبب التقطعات المتكررة .. حيث اوضحوا للمحافظ اسباب الازمة مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة لحلها بشكل نهائي المحافظ بدوره وجه شركة الاهرام بتزويد مديرية دوعن بطاقة كهربائية 6 ميقا.

كما وجه المحافظ ادارة كهرباء الساحل بادارة هذه المحطة ماليا واداريا من جهتهم عبروا مدير عام دوعن ووجهاء واعيان المديرية عن شكرهم الجزيل لمحافظ حضرموت على حسن الاستقبال وتفهمه لمطالب ابناء دوعن ووقوفه الى جانبهم في حل الازمة.

هذا ومن المتوقع نزول مهندسين من شركة الاهرام يوم غد الاثنين لتحديد مكان المولدات الجديدة.

الجدير ذكره ان الوجهاء والاعيان الذين رافقوا مدير عام دوعن والتقوا بالمحافظ هم : ( احمد بن صالح المنصب العمودي – حامد بن محمد الحداد – احمد مبارك بامحرز – محروس عمر بلحمر – محمد عمر الشاعر – عبدالله علي بصفر – احمد محمد بابشير – عمر علي عبدالله العمودي – خالد سالمين بازفين – عبدالله سعيد بن العمر – عمر عبدالله الحبشي).

نشكر مدير عام دوعن والوجهاء والاعيان الذين رافقوه على كل ماقدموه لحل ازمة كهرباء دوعن.







