

قال محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك " إن بعض القيادات في الشرعية يجبرونا على اتخاذ قرارات لا يحمد عقباها وبالتالي يجب أن يكون مقابل هذا اصطفاف متبادل وفي هذه الظروف الاستثنائية". وأوضح في حفل منتدى الفرق الطبية بحضرموت أمس السبن، أن السلطة ستستمر بكل طموح وموحدة في مواجهة حلقات التآمر مهما كانت، منوهًا إلى أن المجتمع في حضرموت سيكون مدافعًا عن حقوقه وبشكل أقوى" ..

وقال محافظ حضرموت : "حرصت ان أحضر هذا الاحتفال وبرفقتي الوكيل الأول الشيخ عمرو بن حبريش لأقول لكم بأن ثلاثي قيادة هذه المحافظة (المحافظ والوكيل الأول وقائد المنطقة العسكرية الثانية) هي قيادة صلبة ومحورية للمحافظة في هذه الظروف الصعبة" مؤكدًا بأنه "لن يسمح لأي كان تجاوز الخطوط الحمراء التي تتجلى بوضوح في الوحدة الجغرافية والادارية والمجتمعية والنسيج الاجتماعي لحضرموت الذي لا يمكن ان يفرقها رأي أو اتجاه أو حزب مهما كان".

ولفت المحافظ بن بريك إلى أن "هذه القيادة هي من حررت ساحل حضرموت وليس غيرها وبالتالي تقع عليها مسؤولية قيادة المجتمع للمرحلة الحالية لتحقق ما تم إنجازه وتثبت حالة الأمن التي يجب أن تترسخ أكثر داخل المحافظة وانتزاع حقوقها من جميع مداخيل الثروة فيها".

ونوه محافظ حضرموت إلى أن القيادة الحالية لحضرموت "المثلث ثلاثي الاضطلاع" منبعها واصلها يستند على تاريخ مجيد وعلى حكمة وتجربة , وجاءت من رحم المعاناة لانتشال مجتمعها من الحرمان في كل المجالات الخدمية , وبالتالي فهي غنية عن الاغراءات ولن تثنيها أن كانت مادة أو سلطة.

وحذر المحافظ بن بريك من تجاوز الصلاحيات مؤكدًا بأنه لن يتراجع في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوأد مثل هذه التجاوزات وفرض هيبة السلطة.. لافتًا إلى ان "السلطة في حضرموت هي تحت مظلة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وهي تستمد قوتها من هذا القائد الفذ وطالما وأنه يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية" موضحًا بأن حضرموت مجتمع وسلطة هي سند للشرعية وداعمه لها.

وأضاف محافظ حضرموت : " نجاحنا في تسيير شؤون الخدمات بالمحافظة ونحن لا نمتلك موازنة ولا رصيد يؤمن هذه الخدمات ولا نمتلك الامكانيات اللوجستية التي تؤمن استمرارية الخدمات تعليم وصحة ومياه وكهرباء ومشتقات نفطية وغيرها والحفاظ على الأمن وتحقيقه" وقال " سوف نسعى إلى مزيد من الجهد لتحقيق الأمن والأمان والانتقال الى دولة المؤسسات لتكون فاعلة توجد لخدمة المواطن".

وكان المحافظ والمكتب التنفيذي اتهما وزير النفط سيف الشريف بتجاوز الصلاحيات بعد قيامه بزيارة برفقة الوكيل أول الشيخ عمرو بن حبريش ووكيل الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى الشركات النفطية الأسبوع الماضي.







