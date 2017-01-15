

بعث سكان مديرية حجر بمحافظة حضرموت، مناشدة عاجلة لكل الخيرين من رجال الأعمال والتجار لدعمهم في إصلاح جسر أرضي لمعبرة المعابر والتي تربط مديرية حجر بمناطق ساحل حضرموت. وقال سكان مديرية حجر أن طريق المعابر يشكل خط حيويا يربط المديرية بالمديريات ساحل حضرموت وأن الفترة الحالية هي الأفضل لإصلاحه، ومناسبة للعمل، قبل أن يأتي موسم الأمطار والسيول، والذي نعرف فيه قيمة وأهمية طريق المعابر.

وأضاف "السكان" بأن هناك عدد من الخيرين من أبناء المديرية يسعون بشكل تطوعي مع عدد من رجال الخير في حضرموت لدعمهم في إصلاح جسر أرضي للمعابر، وذلك من أجل إنهاء المعاناة المتكررة لهم في كل موسم أمطار من كل عام، مجددين دعوتهم لكل رجال الخير بحضرموت لدعمهم في إصلاح الجسر قبل قدوم الكابوس المفزع "موسم الأمطار والسيول" لسكان المديرية.

وتعتبر معبرة "المعابر" شريان حياة للمديرية حجر، حيث يشكل موسم الأمطار والسيول كابوس مفزع للسكان، إذ تنقطع بهم السبل جراء جرف السيول المتدفقة من الوادي والتي تخلف أضرار مادية بالطرق وخصوصا طريق "المعابر"، مما يضطر المواطنون العالقون من قطع الوادي سباحة، وتارة مشيا على الأقدام بحسب انخفاض منسوب المياه، وهم ويحملون مرضاهم وموادهم الغذائية على الأكتاف للعبور







