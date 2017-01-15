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الاجهزه الامنية بالمكلا تضبط كمية من المتفجرات
المكلا الاحد 15 /يناير/2017 | 04:32
الاجهزه الامنية بالمكلا تضبط كمية من المتفجرات
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأحد 15/يناير/2017
قالت مصادر محلية ان الاجهزة لأمنية بمدينة المكلا تمكنت من ضبط كميه كبيره من القذائف كان يتم الاعداد لها كوسيلة تفخيخ بإحدى السيارات من اجل استهداف الاجهزه الامنيه والعسكرية بحضرموت.
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