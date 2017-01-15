قالت مصادر محلية ان الاجهزة لأمنية بمدينة المكلا تمكنت من ضبط كميه كبيره من القذائف كان يتم الاعداد لها كوسيلة تفخيخ بإحدى السيارات من اجل استهداف الاجهزه الامنيه والعسكرية بحضرموت.