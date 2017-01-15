الاجهزه الامنية بالمكلا تضبط كمية من المتفجرات
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الأحد 15/يناير/2017
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قالت مصادر محلية ان الاجهزة لأمنية بمدينة المكلا تمكنت من ضبط كميه كبيره من القذائف كان يتم الاعداد لها كوسيلة تفخيخ بإحدى السيارات  من اجل استهداف الاجهزه الامنيه والعسكرية بحضرموت.
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