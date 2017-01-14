

إستقبال مدير عام مديرية المكلا الدكتور "عبدالباقي الحوثري"، مستشار المحافظ لشؤون الشباب "رياض الجهوري"، بحضور جمع غفير من شباب حضرموت، الشاب الحضرمي المهندس "خليل سعيد النوبي" الحاصل على المركز الأول بجائزة كاس العالم للمبدعين العرب لعام 2016م بالعاصمة البريطانية لندن في مجال القيادة الانسانية وحصوله على لقب أفضل شاب عربي. وفي حفل الإستقبال الذي أقيم بقاعة متطوعون، عبر البطل المهندس "خليل النوبي"، في كلمته عن سعادته بهذا الاستقبال والفرح , مثمناً دور قيادة المحافظة في دعمة والوقوف بجانبه للحصول على هذه الجائزة والتي تعتبر فخر لحضرموت واهلها جميعاً , شاكراً جهود كل من قام بمساندته ومساعدته وتحفيزه وتشجيعه.

وحث المهندس "النوبي"، كافة الشباب الحضرمي للاهتمام بالمجالات العلمية وتفعيل الافكار وخلق الابداع والتميز بشكل مستمر لتحقيق المزيد من الإبداعات والإبتكارات لرفع إسم حضرموت في كل المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره عبر الدكتور "الحوثري"، عن سعادته بهذا اليوم التي تحتفل به مدينة المكلا وكل حضرموت بهذا الانجاز الابداعي الذي تحقق من قبل المهندس "النوبي" والذي يعتبر مفخرة لحضرموت واهلها جميعا , مؤكداً على حرص قيادة المحافظة في دعم كل الشباب المبدعين والمتميزين في كافة المجالات المتنوعة.

من جانبه أكد "الجهوري"، على أن حضرموت اليوم تتعافى وتحقق العديد من الانجازات والابداعات المتميزة من قبل كافة شباب حضرموت في كافة المجالات والتخصصات على المستوى الاقليمي والعالمي , معبراً عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز العالمي بالمراكز المتقدمة على مستوى الشباب العربي.

وإستقبل المهندس "خليل النوبي" بموكب جماهيري وعدد من الفرق الشعبية المشاركة في استقباله محتفلة بهذا الانجاز والتي تجولت به على شوارع مدينة المكلا.

وفي الختام تم تكريم المهندس "خليل سعيد النوبي" الحاصل على المركز الأول بجائزة كاس العالم للمبدعين العرب لعام 2016م، من قبل السلطة المحلية بميدالية ذهبية تقديراً لإبداعاته وتميزه المستمر.

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اخبار الخليج 365 - صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - إستقبال مدير عام مديرية المكلا الدكتور "عبدالباقي الحوثري"، مستشار المحافظ لشؤون الشباب "رياض الجهوري"، بحضور جمع غفير من شباب حضرموت، الشاب الحضرمي المهندس "خليل سعيد النوبي" الحاصل على المركز الأول بجائزة كاس العالم للمبدعين العرب لعام 2016م بالعاصمة البريطانية لندن في مجال القيادة الانسانية وحصوله على لقب أفضل شاب عربي.

وفي حفل الإستقبال الذي أقيم بقاعة متطوعون، عبر البطل المهندس "خليل النوبي"، في كلمته عن سعادته بهذا الاستقبال والفرح , مثمناً دور قيادة المحافظة في دعمة والوقوف بجانبه للحصول على هذه الجائزة والتي تعتبر فخر لحضرموت واهلها جميعاً , شاكراً جهود كل من قام بمساندته ومساعدته وتحفيزه وتشجيعه.

وحث المهندس "النوبي"، كافة الشباب الحضرمي للاهتمام بالمجالات العلمية وتفعيل الافكار وخلق الابداع والتميز بشكل مستمر لتحقيق المزيد من الإبداعات والإبتكارات لرفع إسم حضرموت في كل المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره عبر الدكتور "الحوثري"، عن سعادته بهذا اليوم التي تحتفل به مدينة المكلا وكل حضرموت بهذا الانجاز الابداعي الذي تحقق من قبل المهندس "النوبي" والذي يعتبر مفخرة لحضرموت واهلها جميعا , مؤكداً على حرص قيادة المحافظة في دعم كل الشباب المبدعين والمتميزين في كافة المجالات المتنوعة.

من جانبه أكد "الجهوري"، على أن حضرموت اليوم تتعافى وتحقق العديد من الانجازات والابداعات المتميزة من قبل كافة شباب حضرموت في كافة المجالات والتخصصات على المستوى الاقليمي والعالمي , معبراً عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز العالمي بالمراكز المتقدمة على مستوى الشباب العربي.

وإستقبل المهندس "خليل النوبي" بموكب جماهيري وعدد من الفرق الشعبية المشاركة في استقباله محتفلة بهذا الانجاز والتي تجولت به على شوارع مدينة المكلا.

وفي الختام تم تكريم المهندس "خليل سعيد النوبي" الحاصل على المركز الأول بجائزة كاس العالم للمبدعين العرب لعام 2016م، من قبل السلطة المحلية بميدالية ذهبية تقديراً لإبداعاته وتميزه المستمر.







