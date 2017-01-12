

التقى صباح اليوم الدكتور/ عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا بقيادة اتحاد نساء حضرموت بمديرية المكلا لمناقشة سبل تفعيل وتعزيز دور الاتحاد النسوي بالمديرية والمحافظة . وقد بحث الحوثري مع قيادة الأتحاد النسوي اهمية دور الاتحاد والمراءه في المجتمع وتفعيل انشطتها المختلفة في مختلف جوانب الحياة و الاهتمام بها وبالأسرة ومشاركتها المستمرة وتحسين مهارتها وتأهيلها وتدريبها في كل المجالات المتاحة لها .

وقد أشاد الحوثري بدور الأتحاد النسوي في المرحله السابقة وتفعيل دورهم في الفترة الحالية لخدمة حضرموت في هذه المرحلة التي يجتمع فيها كل الأطياف الحضرمية على كلمة سواء لتحقيق مصالح حضرموت .

مؤكداً على ان السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية تضع أهم الاولويات لخدمة المراءة وتفعيل دورها في كل مجالات الحياة والمجالات الاخرى ، وكذا العمل على مساندتهم في توفير المتطلبات الاساسية التي يحتاج اليها الاتحاد لتفعيل أنشطته وبرامجه الهادفة وتحقيق استمراريتها لما يخدم المراءة والاسرة بالمجتمع والعمل على اقامة الفعاليات والمناسبات التي تصادف مع يوم المراءة العالمي وعيد الام في شهر مارس القادم .

حضر اللقاء الاستاذة : سهالة التريسي الامين العام لاتحاد النساء بمديرية المكلا والاستاذة : نعايم السعدي مديرة دائرة المشاريع والتدريب والاستاذة : فطوم الهدار مديرة الادارة المالية بالاتحاد .







