و تمت عملية التوزيع للمتضررين والنازحين بحضور الاستاذة / منى بشير ممثلة منظمة الهجرة الدولية بالمكلا للنازحين المتضررين من مناطق الحروب .
وقد عبر الحوثري عن هذه اللفتة الانسانية التي بادرت بتقديمها منظمة الهجرة الدولية لخدمة النازحين وتوفير لهم ابسط متطلبات حياتهم اليومية من مواد غذاء ومتطلبات النوم وغيرها ، معبراً عن دور المنظمة وتدخلاتها الانسانية المستمرة .
من ناحية اخرى عبرت الاسر النازحة المستفيدة عن سعادتهم البالغة بهذه الجهود التي تعتبر لفتة انسانية تساعدهم في توفير متطلباتهم اليومية الصعبة ، شاكرين دور المنظمة والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية لجهودهم ومساعدتهم .