

دشن صباح اليوم الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا مشروع توفير وتوزيع عدد من المتطلبات والاحتياجات الاساسية متنوعة من المواد الغذائية والفرش والبطانيات وادوات طبخ لعدد 85 اسرة نازحة من المحافظات المجاورة لمحافظة حضرموت مقدمة من منظمة الهجرة الدولية فرع المكلا . و تمت عملية التوزيع للمتضررين والنازحين بحضور الاستاذة / منى بشير ممثلة منظمة الهجرة الدولية بالمكلا للنازحين المتضررين من مناطق الحروب .

وقد عبر الحوثري عن هذه اللفتة الانسانية التي بادرت بتقديمها منظمة الهجرة الدولية لخدمة النازحين وتوفير لهم ابسط متطلبات حياتهم اليومية من مواد غذاء ومتطلبات النوم وغيرها ، معبراً عن دور المنظمة وتدخلاتها الانسانية المستمرة .

من ناحية اخرى عبرت الاسر النازحة المستفيدة عن سعادتهم البالغة بهذه الجهود التي تعتبر لفتة انسانية تساعدهم في توفير متطلباتهم اليومية الصعبة ، شاكرين دور المنظمة والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية لجهودهم ومساعدتهم .







