بحضور مدير عام المكلا منظمة الهجرة الدولية تدشن توزيع متطلبات متنوعة لعدد 58 أسرة نازحة بالمكلا
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الخميس 12/يناير/2017
news_20170112_15.jpg
دشن صباح اليوم الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا مشروع توفير وتوزيع عدد من المتطلبات والاحتياجات الاساسية متنوعة من المواد الغذائية والفرش والبطانيات وادوات طبخ لعدد 85 اسرة نازحة من المحافظات المجاورة لمحافظة حضرموت مقدمة من منظمة الهجرة الدولية فرع المكلا .
و تمت عملية التوزيع للمتضررين والنازحين بحضور الاستاذة / منى بشير ممثلة منظمة الهجرة الدولية بالمكلا للنازحين المتضررين من مناطق الحروب .
وقد عبر الحوثري عن هذه اللفتة الانسانية التي بادرت بتقديمها منظمة الهجرة الدولية لخدمة النازحين وتوفير لهم ابسط متطلبات حياتهم اليومية من مواد غذاء ومتطلبات النوم وغيرها ، معبراً عن دور المنظمة وتدخلاتها الانسانية المستمرة .
من ناحية اخرى عبرت الاسر النازحة المستفيدة عن سعادتهم البالغة بهذه الجهود التي تعتبر لفتة انسانية تساعدهم في توفير متطلباتهم اليومية الصعبة ، شاكرين دور المنظمة والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية لجهودهم ومساعدتهم .

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة     