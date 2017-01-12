

تتواصل حملة (إزالة أشجار السيسبان ومخلفات البناء) لليوم الثالث على التوالي التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالشحر بتمويل وإشراف السلطة المحلية بمديرية الشحر واستهدفت الحملة في يومها الثالث امس الثلاثاء 2017/1/10م إزالة العوائق بواسطة الشيول من الشارع البحري ،وشارع العيقة كما تم إزالة مخلفات البناء من منطقة العروش وفتح الطريق بعدما كانت المخلفات حاجزاً امام حركة السير .

وكانت الحملة منذ انطلاقها قد استهدفت إزالة (أشجار السيسبان) ومخلفات البناء من شارع المستشفى ، ومدخل الشحر الشرقي ، وكذا تنظيم مقلب القمامة الواقع غربي المدينة بحيث يسهل للسيارات المرور ورمي القمامة فيه

وقدم مدير صندوق النظافة والتحسين بالشحر الاستاذ حسين باضاوي شكره وتقديره للمهندس امين سعيد بارزيق ونائبة الاستاذ مصبح العبد البحسني لجهودهم الكبيرة في دعم هذه الحملات.







