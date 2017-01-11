

أكد محافظ حضرموت اللواء سعيد بن بريك على الدور الريادي الكبير الذي قامت به المملكة عبر إطلاق عاصفة الحزم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتشكيله للتحالف الدولي الذي جاء في الوقت المناسب وقطع الطريق على انقلاب الحوثي- صالح وساند الشرعية ووقف في وجه مطامع إيران ولاية الفقيه في اليمن والاقليم. وأشار ابن بريك في حوار مع صحيفة "المدينة" الى استكمال منظومة الامن في حضرموت بكسر شوكة القاعدة والتصدي للدواعش مشيرًا الى ان العمل سيجرى في اعادة العمل لمطار الريان قريبا.

نص الحوار

* ما هي مخرجات زيارة الرئيس هادي لحضرموت مؤخرًا؟

- زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة غير عادية وأعطت انطباعًا لأبناء حضرموت بأن هذه الزيارة تكمن في اهتمام قائد مسيرتنا في الشرعية بتلمس هموم المواطنين والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية وأبناء حضرموت ونعتبرها مفصلية لأنها اول مرة منذ الاستقلال 1967م وهي ناجحة بكل المقاييس سياسيًا واجتماعياً واقتصادياً ففي الجانب السياسي أثبتنا أن حضرموت آمنة وما شاهده الرئيس في تجواله لمسافات كبيرة دون أن يتخلل ذلك أي خلل أمني مما يؤكد بسط الأمن الشامل في محافظتنا، وكان سعيدًا جداً بذلك

*مطار الريان الدولي متى يتم افتتاحه؟

يوجد بوادي حضرموت مطار سئيون الدولي يعمل وهو آمن وتقلع منه بمعدل 5-7 رحلات أسبوعية من مختلف محافظات الجمهورية لقد تعرض مطار الريان للأعطاب وتدمير للمعدات ناهيك عن الألغام التي زرعتها القاعدة حول مدرج هبوط المطار اثناء احتلالها للمكلا، الامر الذي استغرق فترة طويلة لطردها منه، ونحن بانتظار الأجهزة الملاحية من الإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي وسوف نقوم ببناء صالات الاستقبال والمغادرة وتأمين المسافرين ولا يمكن لنا أن نتجاوز المسائل المتعلقة بالسلامة بحيث إننا نجهز مكانًا بديلًا لصالة المغادرة والوصول.

*ما هو سر هذا النجاح الأمني في حضرموت؟

يعود إلى العزيمة والإرادة والذي بهما حققنا نصرًا سريعًا عن طريق أبناء حضرموت لقد تحقق النصر في وقت قياسي ابهر العالم والمنطقة من ناحية مستوى التخطيط العسكري المحكم الذي رافق عملية تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت.

*ماذا عن القاعدة والعناصر التي تم إلقاء القبض عليهم؟

- تنظيم القاعدة له قيادات محلية تنتمي لحضرموت و80% منهم داخل السجون لكن التنظيم ايضا يضم عناصر من دول عربية وأجنبية ونحن نبحث عن عنصرين في القاعدة يحملان الجنسية الفرنسية ونتابعهما وهما موجودان في حضرموت كما يوجد في السجون عدد من جنسيات عربية لكن الأغلبية من تنظيم القاعدة من المحافظات الأخرى الذين كانوا يعملون بتوجيه من النظام السابق والانقلابيين حيث هربت مجاميع منهم إلى البيضاء وفر آخرون إلى صنعاء وبعضهم اتجه إلى المحافظات الغربية باتجاه شبوة وأبين ولحج.

سنكسر شوكة الإرهاب

نحن مستمرون في مكافحة الإرهاب وكسر شوكته ومعركتنا ضد القاعدة وداعش مفتوحة ومستمرة ونحن كسبنا الجولة الأولى ضد العناصر الإرهابية لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من عناصر القاعدة وماضون في مواصلة ذلك النصر الكبير، نتابع ونرصد هذه التحركات وهم الآن يعيشون في مرحلة صعبة في الجبال والهضاب ونقوم بعمليات وتنسيق مع قوات التحالف العربي من المملكة والإمارات لتنفيذ ضربات استباقية لتجمعات فلول القاعدة التي هي في عداد الهالكين، وإنهم مرصودون ومتابعون، وقمنا بإطلاق سراح ما يقارب من ألفي شخص عملوا مع القاعدة مع أخذ ضمانات بعدم العودة مع هذه العناصر الإرهابية وحضرموت بالرغم من معاناتها من احتلال القاعدة تعيش الآن استقرارًا أمنيًا كبيرًا حيث تفرغنا الآن إلى متابعة وملاحقة اللصوص.

*ما هي خطتكم لوادي حضرموت؟

- حضرموت بكاملها جزء لا يتجزأ من بعضها بعضًا ونحن لا نفرق بين ساحل ووادٍ ولا نمارس أي تمييز في العلاقات ونحن نرفض هذا الكلام وجل اهتمامنا ينصب في تقديم الخدمات من خلال شق طرقات صعبة والتعليم والكهرباء وغيرها بالوادي.

* مر عامان على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ماذا تحب أن تقول بهذه المناسبة؟

-المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقوم بدور كبير في بسط الامن بالمنطقة ومناصرة القضايا العادلة وردع اي عدوان على العالمين العربي والاسلامي

والسعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي يقف الى جانبه ولي العهد وولي ولي العهد اللذان يشكلان ثنائيًا متناغمًا يعملان ليل نهار من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم.







