

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم تعميما لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات بسرعة موافاة الخدمة المدنية بكشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م لكافة الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة. التوجيه الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء قضى بان يتم رفع الكشوفات الى الوزارة وفقا لكشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2014م.







