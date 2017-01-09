أخبار رئيسية
/
المدنية توجه بموافاتها بكشوفات المرتبات حسب ديسمبر 2014
المكلا الاثنين 09 /يناير/2017 | 02:56
المدنية توجه بموافاتها بكشوفات المرتبات حسب ديسمبر 2014
عدن/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 09/يناير/2017
وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم تعميما لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات بسرعة موافاة الخدمة المدنية بكشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م لكافة الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة.
التوجيه الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء قضى بان يتم رفع الكشوفات الى الوزارة وفقا لكشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2014م.
بحث متقدم
هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟
نعم
لا
لا أدري
النتيجة
جميع الحقوق محفوظة
شبكة مواقع محافظة حضرموت 2005 - 2017
تصميم و إدارة
شركة التجارة الإلكترونية اليمنية المحدودة
اتفاقية استخدام الموقع
|
رسالة لحماية الخصوصية