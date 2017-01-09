

قالت سفيرة اليمن في مملكة هولندا سحر غانم، إن السفارة اليمنية في لاهاي تعمل على تطوير موقع الكتروني لتسهيل المعاملات والإجراءات، ليكون نافذة على اليمن للهولنديين ونافذة لليمنيين في الخارج على الفرص الممكنة في هولندا. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة يوم الأحد في اللقاء التعارفي الأول بين الجالية اليمنية وبين سفيرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة لاهاي عاصمة المملكة الهولندية.

وأقيم اللقاء في صالة مركز الاحتفالات بلاهاي، بحضور طاقم السفارة والعاملين فيها، وأبناء الجالية اليمنية من مختلف المدن الهولندية، بالإضافة إلى حضور عدد من اليمنيين في مملكة السويد ومملكة النرويج.

وقالت السفيرة أن اللقاء يهدف الى كسر الجمود في العلاقة بين الجالية اليمنية في هولندا والسفارة، والاستفادة من المتخصصين والخبراء من أبناء الجالية في فتح أبواب تنموية واقتصادية أكبر لليمن، مشيرة أن ابوابهم مفتوحة لجميع اليمنيين بغض النظر عن اختلافاتهم.

وأوضحت غانم أن السفارة تقوم حالياً بالعمل على ترتيبات كثيرة ، وإعادة تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالشؤون القنصلية والخدمات المقدمة للجمهور في هولندا والنرويج والسويد، من أجل خدمة اليمنيين وتسهيل معاملاتهم.

وأكدت السفيرة في هولندا على أهمية المواطن المغترب، في تعزيز نشاط السفارة لتعميق صلات الصداقة والتعاون مع بلدان الاعتماد، واعتبرت المغتربين سفراء شعبيين ينقلون للمجتمعات التي يعيشون فيها روح المحبة من شعبنا، ويتعلمون ما يمكنهم من العلم والثقافة والحضارة التي نحتاج إليها عند حلول السلام وإعادة الأعمار في بلادنا.

وأعربت السفيرة عن أملها أن يكون هذا العام عاما لعودة الدولة بجميع مؤسساتها وقدراتها وهيبتها, عودة للعملية السياسية وحوار العقول والقلوب لا حوار البنادق, عودة لتحقيق حلم اليمنيين في يمن يقوم على المواطنة المتساوية والفرص المتساوية يمن التوزيع العادل للسلطة والثروة, يمن يضمن الحقوق والحريات ورفاه اليمني من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة، على حد تعبيرها-.







