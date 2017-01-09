

قال مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، إن السلطة المحلية بالمحافظة المتمثلة بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وقعت إتفاقية لربط كهرباء المديرية بالشبكة العامة لكهرباء وادي حضرموت "الكهروحرارية"، وذلك لمساواتها بالمديريات الغربية هي: دوعن، الضلعية، يبعث، التي وقعت عقودها سابقاً. وأضاف المحامي الشادلي، أنهُ بعد متابعات طويلة وشاقة بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية، أثمرت بعقد هذا الإتفاق لأجل تحسين خدمة الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجانب.

وأشار مدير عام المديرية، إلى أن إتفاق ربط كهرباء حجر بالمحافظة هو حلم أبناء المديرية جمعياً منذُ عقود طويلة، وأن لحظة تحقيق هذا الحلم أصبحت قاب قوسين أو أدنى بعد انتظار دام طويلاً.

وثمن "الشادلي‬"‎ دور المحافظ اللواء الركن أحمد بن بريك، على اهتمامه وجهوده الحثيثه لربط كهرباء حجر بالشبكة العامة لكهرباء وادي حضرموت.

وأكد مدير عام حجر، على أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم تدشين العمل لربط منطقة روبة بالشبكة الداخلية، مؤكداً استكمال ربط منطقة جزول، وأن العمل جاري لربط منطقة كنينة.

وتأتي أعمال ربط مناطق المديرية بشبكة داخلية موحدة استعداداً لمشروع ربط كهرباء المديرية بكهرباء وادي حضرموت "الكهروحرارية" الذي سينفذه مكتب وادي يبعث للمقاولات العامة لصاحبه المقاول علي صالح باحكم.







