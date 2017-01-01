

اقيم صباح امس الاحد في قاعة المجمع الحكومي حفل تكريم دفعة الخير خريجي برنامج التميز الشخصي الذي اقامه المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية بمدينة سيئون برعاية محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك .

وفي الحفل الذي بدء بآي من الذكر من الحكيم تحدث المدرب أمير شحرة نيابة عن ادارة المشروع الوطني ان المشروع جاء من اجل غرس قيم العلم والمعرفة في عقول الشباب والشابات وتغيير مفهوم لغة الحرب السائدة في ربوع الوطن .. وقال شحرة ان المشروع بدأ إنطلاقته من محافظة إب ويواصل مشاريع التنوير التعليمية في كافة ربوع الوطن مرورا بكافة المحافظات .. وشكر في ختام كلمته التجاوب الكبير من قبل ابناء وادي حضرموت في الانخراط في دورات مهارات المعرفة المتنوعه من خلال الدورات التدريبية في عدد من مناطق وادي حضرموت مجددا التحية لكافة الداعمين في استكمال دورات المشروع .

وفي كلمة للأستاذ محبوب فرج امان مدير التعليم المهني بوادي حضرموت نقل من خلالها تحايا ادارة التربية بالوادي شاكرا فريق المشروع الذي تحمل عناء الحضور من محافظة إب وقال ان تلك التدريبات التي تكسب للفتيات والفتيان مهارات مختلفة في التدريب والتاهيل وتغرس مزيدا من اواصر العلم والمعرفة، مؤكدا ان حضرموت قد خطت شوطا كبيرا في هذا المجال وان مخرجات الدورات التي نحتفل بنهايتها يستوجب ان تطبق عملا وواقعا ملموسا ينثر علئ سلوكيات شبابنا وبناتنا هنا .

وشكر امان في ختام كلمته للداعمين من اعلاميين وموسسات واصحاب محال تجارية مؤكدا انهم يوثقون شراكة حقيقية مع ادارة مكتب التربية بتخرج دفعات ذوي خبرة يعود نفعهم لحضرموت .

وقدمت في ثنايا الاحتفال عدد من الرقصات المختلفة التي ادتها فراشات نساء وادي حضرموت وعدد من القصائد الشعرية التي قدمها الشاعر محمد كرامة الدقيل وكذا الشاعرة سروات حسين الشاطري واختتم فعاليات الحفل بعرض بروجكتر للداعمين للمشروع الوطني بوادي حضرموت وتوزيع دروع وشهادات الشكر للرعاة والداعمين وشهادة حضور ومشاركة للطلاب المكرمين .

حضر الحفل الاستاذ مراد صبيح مدير عام مكتب الارشاد والاوقاف بوادي وصحراء حضرموت وعدد من الشخصيات الاجتماعية وعدد من الطلاب والطالبات .





