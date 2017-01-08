

قام محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ,وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص لـ(شركة مسلم التجارية) بكلفة 22 مليون دولار.

ولفت " ابوبكر مسلم" إلى أن مراحل المشروع التي تستوعب من العمالة خلال الأعمال الإنشائية ما بين 150 إلى 200 عامل تتضمن أعمال ردميات وتكسير وتوسعة ورصف بحري وتشيد مباني الصوامع وملحقاتها ويتوقع استكمال هذه الأعمال خلال ثلاث سنوات .

وأعرب محافظ حضرموت عن سعادته بتدشين هذا المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تسهم في الخزن التمويني وتأمين الغداء للمواطنين مشيدًا بتفاعل المستثمرين ورجال المال والأعمال مع دعوات وتوجهات قيادة السلطة المحلية المنسجمة مع توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفي القطاعات والخدمات مؤكدًا استعداد السلطة المحلية على تقديم أوجه التسهيلات اللازمة للمستثمرين كافة دون استثناء بما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم التي ستعود بالنفع المشترك عليهم وعلى خدمة مجتمعهم .

وأوضح المحافظ بن بريك بأن تدشين العمل في هذا المشروع رسالة أخرى تأكيد على حالة الاستقرار الأمني والخدمي الذي تنعم به محافظة حضرموت .

حضر وضع حجر الأساس قائد اللواء 11 حرس حدود بصحراء حضرموت العميد / فهمي محروس ومستشار المحافظ لشئون الإستثمار المهندس أحمد السكوتي وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.





واستمع محافظ حضرموت بمعية قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من المستثمر "أبوبكر عبدالله مسلم" والقائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول مكوناته والذي يشتمل على 6 صوامع بسعة الواحدة منها 5 آلاف طن وبطاقة اجمالية 30 ألف طن مشيرًا إلى أن الطاقة الانتاجية الأولية اليومية للمشروع 500 طن من مادة الدقيق ويغطي تموينيًا محافظات "حضرموت وشبوة والمهرة.ولفت " ابوبكر مسلم" إلى أن مراحل المشروع التي تستوعب من العمالة خلال الأعمال الإنشائية ما بين 150 إلى 200 عامل تتضمن أعمال ردميات وتكسير وتوسعة ورصف بحري وتشيد مباني الصوامع وملحقاتها ويتوقع استكمال هذه الأعمال خلال ثلاث سنوات .وأعرب محافظ حضرموت عن سعادته بتدشين هذا المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تسهم في الخزن التمويني وتأمين الغداء للمواطنين مشيدًا بتفاعل المستثمرين ورجال المال والأعمال مع دعوات وتوجهات قيادة السلطة المحلية المنسجمة مع توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفي القطاعات والخدمات مؤكدًا استعداد السلطة المحلية على تقديم أوجه التسهيلات اللازمة للمستثمرين كافة دون استثناء بما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم التي ستعود بالنفع المشترك عليهم وعلى خدمة مجتمعهم .وأوضح المحافظ بن بريك بأن تدشين العمل في هذا المشروع رسالة أخرى تأكيد على حالة الاستقرار الأمني والخدمي الذي تنعم به محافظة حضرموت .حضر وضع حجر الأساس قائد اللواء 11 حرس حدود بصحراء حضرموت العميد / فهمي محروس ومستشار المحافظ لشئون الإستثمار المهندس أحمد السكوتي وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.



