

انطلقت اليوم من ميناء المكلا الباخرة "ميد دريم" في أول رحلة سياحية لنقل الركاب بين حضرموت وارخبيل سقطرى بحضور وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين ومحافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وعدد من القيادات المدنية والعسكرية ..

ولفت وزير الثروة السمكية إلى أن تدشين مشروع النقل البحري يعد معاييرًا لمسيرة التنمية والعطاء التي نراها اليوم تتحقق في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة والسلطة المحلية والعسكرية بمحافظة حضرموت مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الانجازات المحققة والعمل على تطويرها باستمرار. منوهًا بأن الحكومة تجد نفسها معنية بالاستجابة الفورية لطموح ومتطلبات ابنائنا من أهالي حضرموت وارخبيل سقطرى .

بدوره أوضح محافظ حضرموت بأن هذا المشروع جاء ببادرة ذاتية وسعي لتحسين خدمات النقل البحري لأخواننا في ارخبيل سقطرى وتوفير العناء عنهم مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مستثمرين محليين وخليجيين في إيجاد مثل هذه المشاريع التي تقدم الخدمة المباشرة للمواطنين وتسهل من عملية تنقلهم في أمن وسلامة ..

ونوه إلى أن هناك شركات استثمارية اخرى قدمت طلبات في الاستثمار في مجال النقل البحري أحداها بين حضرموت ودول الخليج واخرى بين المكلا ومدن البحر الأحمر وصولًا إلى الاسكندرية مؤكدًا بأن السلطة المحلية رحبت بعمل هاتين الشركتين دون اية اشتراطات مسبقة لافتًا إلى أن المقياس هو التنافس في تقديم الخدمة للمواطنين .

وأكد محافظ حضرموت بأن هذه المشاريع لن تأت الا بالأمن والاستقرار الذي تنعم به مناطق حضرموت بفضل تعاون ابنائها مع قوات النخبة والأجهزة الأمنية المختلفة , مشيدًا بهذا التعاون المجتمعي الجيد الذي أسهم في إنجاح مهام الأجهزة الأمنية في تأدية دورها في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها ومكافحة الارهاب واحباط المخططات التأميرية التي يراد منها النيل من سكينة واستقرار المجتمع .

وتطرق المحافظ بن بريك إلى الأوضاع الأمنية في وادي حضرموت مشددًا على ضرورة أن تتحمل القيادات الأمنية والعسكرية والادارية دورها في مواجهة الارهاب ومسؤولية استتباب الأمن والاستقرار لافتًا إلى أن أعمال الاغتيالات وتعكر الحياة مرفوضة داعيًا إلى تكثيف العمل الأمني بصورة متواصلة وفرض حالة الاستقرار واتخاذ كل السبل والإجراءات لتحقيق ذلك .

ورحب محافظ حضرموت ببادرات الخبراء والعلماء والأكاديميين والاقتصاديين في الداخل والمهجر بتقديم الرؤى المستقبلية وخاصة في مجال تطوير وتنشيط السياحة .

ومن جانبه شكر رئيس مجلس ادارة شركة قنا عبدالله سالم غصان السلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والاعلاميين على تعاونهم في إنجاح هذا المشروع الاستثماري معبرًا ان القلوب مفتوحة لاستقبال أية ملاحظات و مقترحات تشجيعية أو تطويرية مشيرًا إلى أن هذه البادرة تعد الأولى وستنطلق إلى خطوات اخرى تسهم في تحسين الخدمة وانطلاق رحلات جديدة من محافظة أخرى إلى ارخبيل سقطرى والعكس مؤكدًا بأن عجلة الانطلاق بدأت ولن تتوقف.

وكان قبطان الباخرة ""ميد دريم" قد قدم في الحفل عددًا من الملاحظات والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الباخرة للمسافرين على متنها وما تمتاز به من امكانيات وقدرات وما تتوفر فيها من معايير السلامة .





وفي التدشين أكد وزير الثروة السمكية بأن تدشين هذه الرحلات البحرية جاء بعد أن استكمال كافة الإجراءات ووسائل السلامة ضمانًا في الا تتكرر معاناة أهلنا في ارخبيل سقطرى خلال تنقلاتهم عبر البحر في الفترات السابقة مشيراً إلى أن الجميع يتذكر الحادث الأليم لغرق سفينة الشحن والذي وقع في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي وكان على ظهرها راكبًا من أهالي جزيرة سقطرى اجبرتهم الظروف القاسية نتيجة اغلاق المطارات وتأجيل الرحلات وانعدام المواصلات إلى ركوب مثل هذه السفن التي تمثل رحلات موت أكثر من رحلات حياة نتيجة ردائتها وانعدام وسائل السلامة . مشيدًا بالجهود التي بذلتها محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية ومسؤولي خفر السواحل والبحرية في عمليات البحث والانقاذ الذي نتج عنها نجاة 31 راكبًا وفقدان 29 اخرين.ولفت وزير الثروة السمكية إلى أن تدشين مشروع النقل البحري يعد معاييرًا لمسيرة التنمية والعطاء التي نراها اليوم تتحقق في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة والسلطة المحلية والعسكرية بمحافظة حضرموت مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الانجازات المحققة والعمل على تطويرها باستمرار. منوهًا بأن الحكومة تجد نفسها معنية بالاستجابة الفورية لطموح ومتطلبات ابنائنا من أهالي حضرموت وارخبيل سقطرى .بدوره أوضح محافظ حضرموت بأن هذا المشروع جاء ببادرة ذاتية وسعي لتحسين خدمات النقل البحري لأخواننا في ارخبيل سقطرى وتوفير العناء عنهم مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مستثمرين محليين وخليجيين في إيجاد مثل هذه المشاريع التي تقدم الخدمة المباشرة للمواطنين وتسهل من عملية تنقلهم في أمن وسلامة ..ونوه إلى أن هناك شركات استثمارية اخرى قدمت طلبات في الاستثمار في مجال النقل البحري أحداها بين حضرموت ودول الخليج واخرى بين المكلا ومدن البحر الأحمر وصولًا إلى الاسكندرية مؤكدًا بأن السلطة المحلية رحبت بعمل هاتين الشركتين دون اية اشتراطات مسبقة لافتًا إلى أن المقياس هو التنافس في تقديم الخدمة للمواطنين .وأكد محافظ حضرموت بأن هذه المشاريع لن تأت الا بالأمن والاستقرار الذي تنعم به مناطق حضرموت بفضل تعاون ابنائها مع قوات النخبة والأجهزة الأمنية المختلفة , مشيدًا بهذا التعاون المجتمعي الجيد الذي أسهم في إنجاح مهام الأجهزة الأمنية في تأدية دورها في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها ومكافحة الارهاب واحباط المخططات التأميرية التي يراد منها النيل من سكينة واستقرار المجتمع .وتطرق المحافظ بن بريك إلى الأوضاع الأمنية في وادي حضرموت مشددًا على ضرورة أن تتحمل القيادات الأمنية والعسكرية والادارية دورها في مواجهة الارهاب ومسؤولية استتباب الأمن والاستقرار لافتًا إلى أن أعمال الاغتيالات وتعكر الحياة مرفوضة داعيًا إلى تكثيف العمل الأمني بصورة متواصلة وفرض حالة الاستقرار واتخاذ كل السبل والإجراءات لتحقيق ذلك .ورحب محافظ حضرموت ببادرات الخبراء والعلماء والأكاديميين والاقتصاديين في الداخل والمهجر بتقديم الرؤى المستقبلية وخاصة في مجال تطوير وتنشيط السياحة .ومن جانبه شكر رئيس مجلس ادارة شركة قنا عبدالله سالم غصان السلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والاعلاميين على تعاونهم في إنجاح هذا المشروع الاستثماري معبرًا ان القلوب مفتوحة لاستقبال أية ملاحظات و مقترحات تشجيعية أو تطويرية مشيرًا إلى أن هذه البادرة تعد الأولى وستنطلق إلى خطوات اخرى تسهم في تحسين الخدمة وانطلاق رحلات جديدة من محافظة أخرى إلى ارخبيل سقطرى والعكس مؤكدًا بأن عجلة الانطلاق بدأت ولن تتوقف.وكان قبطان الباخرة ""ميد دريم" قد قدم في الحفل عددًا من الملاحظات والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الباخرة للمسافرين على متنها وما تمتاز به من امكانيات وقدرات وما تتوفر فيها من معايير السلامة .



